Potsdamer Digitalpass: Kultur- und Bildungszugang ab 2028

Potsdam plant die Einführung eines digitalen Kultur- und Bildungspasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien, der ab 2028 greifen soll.

Die Stadt Potsdam hat die konkrete Umsetzung des digitalen Kultur- und Bildungspasses für Familien mit geringem Einkommen bestätigt. Nach den Entscheidungen der Stadtverordnete n im Jahr 2023 und der darauf folgenden Finanzierungsbeschlüsse im Jahr 2025 wird die neue Karte nun verbindlich eingeführt. Die Stadtverwaltung informierte am Donnerstag über den detaillierten Prozess, der eine Einführung des digitalen Potsdampass es im Jahr 2028 vorsieht.

Digitale Karte vereint Bildungs- und Kulturleistungen

Der Potsdampass soll zwei bisher getrennte Systemen verschmelzen und so die Bürokratie für Bürger sowie die Verwaltung erheblich reduzieren. Das Konzept verbindet die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, auch BuT genannt, mit dem bereits beschlossenen Kultur- und Sozialpass. Durch die Zusammenführung auf einer einheitlichen technischen Plattform erhalten Berechtigte einen unkomplizierten Zugang zu Ermäßigungen bei kulturellen Angeboten und kommunalen Einrichtungen.

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Zu den finanziellen Unterstützungen, die über die Karte abgewickelt werden sollen, gehören unter anderem Zuschüsse für das Schulmittagessen, Ausflüge, Klassenfahrten und Nachhilfekurse. Die Einführung einer Zwei-in-eins-Lösung zielt darauf ab, den bürokratischen Aufwand für den Zugang zu diesen sozialen Leistungen drastisch zu senken. Stadt und Verwaltung gehen davon aus, dass die Nutzerfreundlichkeit durch die digitale Lösung steigt.

Verwaltungsziele und politische Begründung der Maßnahme

Die Stadt Potsdam begründet die lange Vorlaufzeit bis zur Einführung 2028 mit den notwendigen Vergabeverfahren. Eine einheitliche technische Plattform muss im Rahmen eines offiziellen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt werden. Dieser Prozess soll 2027 abgeschlossen sein, wenn die Stadtverordneten den entsprechenden Beschluss fassen, was eine Inbetriebnahme im Folgejahr ermöglicht. Die geschätzten Kosten für die Umsetzung belaufen sich auf 120.000 Euro pro Jahr.

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Brigitte Meier, die Sozialbeigeordnete der Stadt Potsdam, betonte die Bedeutung der Maßnahme für die soziale Gerechtigkeit in der Region. Laut einer offiziellen Mitteilung der Stadtverwaltung ist soziale Teilhabe eine wichtige Voraussetzung für Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Ziel des Projekts ist es, den Zugang zu Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten zu erleichtern und die Inanspruchnahme zustehender Leistungen zu erhöhen.

Meier wies darauf hin, dass der aktuelle Anteil der Personen, die die bestehenden Mittel in Anspruch nehmen, bei etwa 45 Prozent liegt. Sie charakterisierte den digitalen Pass als einen konkreten Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und einem gleichberechtigten Miteinander. Damit soll die hohe Lebensqualität in Potsdam gestärkt und die Lebensqualität für einkommensschwache Familien verbessert werden.

Vergangene Anträge und Wartezeiten als Treiber der Initiative

Die Notwendigkeit einer digitalen Vereinfachung ergab sich aus der Erfahrung mit dem bisherigen Verfahren, bei dem Familien oft wochenlang auf die Bewilligung warten mussten. Bis zum Sommer meldeten sich in Potsdam fast 13.000 Anträge. Wenn Familien mit wenig finanziellem Puffer diese Wartezeit erleben, kann das dazu führen, dass Kinder nicht an Klassenfahrten teilnehmen können. Die Eltern sind dann oft nicht in der Lage, die Kosten vorzustrecken, bevor die Erstattung erfolgt ist.

Familien, die zunächst den Pass erhalten sollen, sind Bezieher von Wohngeld, Grundsicherung sowie Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Stadt Potsdam sieht in der Einführung des Potsdampasses eine zentrale Lösung für die bisherigen Hürden im Zugang zu Bildungs- und Kulturangeboten. Die Maßnahme soll sicherstellen, dass finanzielle Unterstützungen schneller und ohne große Hürden bei der Antragstellung verfügbar sind.