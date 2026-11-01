Potsdamer Grüne fordern Präventionsoffensive gegen Jugendgewalt

Bündnis 90/Grüne Potsdam fordert gezielte Prävention und Jugendsozialarbeit statt reiner Strafverfolgung. Hintergrund sind 17 Ermittlungen und Kritik an politischer Überbietungsschlacht.

Der Potsdamer Kreisverband von Bündnis 90/Grüne hat am Freitag eine gezielte Prävention soffensive an ausgewählten Schulen und mehr aufsuchende Jugendsozialarbeit an bestimmten Orten der Stadt gefordert. Diese Maßnahmen seien neben einer konsequenten Strafverfolgung notwendig, um der eskalierenden Jugendgewalt in der Landeshauptstadt wirksam entgegenzuwirken. Die politischen Grünen betonten dabei, dass ein umfassender Ansatz erforderlich sei, der über reine Sanktionen hinausgeht und die sozialen Ursachen der Gewalt berücksichtigt.

Kritik an migrationspolitischer Überbietungsschlacht

Gleichzeitig übten die Grünen scharfe Kritik an der aktuellen Debatte auf Landesebene, die sie als migrationspolitische Überbietungsschlacht charakterisierten. Angesichts der jüngsten Gewalttaten in Potsdam würde von Seiten der Opposition Härte und Abschiebungen in den Vordergrund gerückt. Dabei würden Jugendgewalt bei Jugendlichen mit Migrationsgeschichte pauschal als Integrationsversagen dargestellt, so die Einschätzung der Partei. Die Grünen warfen CDU-Politiker Redmann vor, individuelle Entwicklung, soziale Belastungen und Gruppendynamiken bewusst auszuklammern. Diese Faktoren würden bei anderen Jugendlichen hingegen selbstverständlich als Ursachen betrachtet, was zu einer einseitigen und unfairen Diskussion führe.

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Sozialminister Wilke erkennt Problem an

Sozialminister René Wilke von der SPD räumte zwar ein, dass Jugendgewalt kein spezifisches Problem junger Menschen mit Migrationshintergrund sei. Er bestätigte ebenfalls, dass Abschiebungen keine Lösung darstellten und Prävention eine zentrale Rolle spiele. Allerdings betonte er die Notwendigkeit von Konsequenzen. Die Grünen-Kreisvorsitzende Rebecca Lea Freudl unterstrich die Dringlichkeit der Lage. Wenn Jugendliche Angst hätten, sich frei in ihrer Stadt zu bewegen, und Eltern um ihre Kinder fürchten müssten, läge ein ernstes Problem vor. Die Betroffenen bräuchten Schutz, und die Täter müssten klare Konsequenzen erfahren. Härteparolen und rassistische Stimmungsmache machten Potsdam jedoch nicht sicherer, warnte Freudl.

Fokus auf Gruppendynamiken und digitale Gewalt

Marlen Block, Beisitzerin im Kreisvorstand und Expertin für Innen- und Sicherheitspolitik, betonte, dass es sich vor allem um männlich geprägte Gewalt- und Gruppendynamiken handelt. Die Debatte dürfe nicht auf die Herkunft der Täter verengt werden, da dies die eigentlichen Ursachen ausblendete. Es sei eine evidenzbasierte Debatte nötig, die Armut, soziale Belastungen, Gruppendruck und die Inszenierung von Gewalt auf Plattformen wie TikTok berücksichtigt. Diese Faktoren hätten einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von männlicher Jugendgewalt und müssten im Zentrum der Diskussion stehen, statt stigmatisierende Narrative zu fördern.

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Konkrete Maßnahmen und Taskforce

Die Grünen forderten, dass an Potsdamer Brennpunktschulen Gewaltpräventionsprogramme und geschlechterreflektierte Jugendarbeit gestärkt werden. Dazu gehörten Medienbildung gegen digitale Gewalt und Gruppendruck, engere Elternarbeit sowie mehr Jugendsozialarbeit auf den Straßen. Die Opfer, aber auch gewaltauffällige Jugendliche und ihre Familien benötigten dringend psychosoziale Beratung und psychotherapeutische Hilfen. Die städtische Taskforce gegen Jugendgewalt solle jetzt mit den Schulen, der Schulsozialarbeit und der Jugendhilfe konkrete Maßnahmen entwickeln. Es brauche dauerhaft wirksame Angebote, die nachhaltig wirken können.

Aktueller Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft

Hintergrund dieser politischen Forderungen sind die aktuellen rechtlichen Schritte der Justiz. Laut Innenminister Redmann seien durchgängig migrantische Jugendgruppen involviert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag seien 17 Beschuldigte ermittelt worden. Fünf Festgenommene sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die politische Debatte spiegelt somit die Spannung zwischen sozialer Prävention und strafrechtlicher Verfolgung wider, während die Stadt nach Wegen sucht, die Sicherheit der Bürger wiederherzustellen und die Ursachen der Gewalt nachhaltig zu bekämpfen.