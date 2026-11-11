Der PKC feiert am 11. November mit Symbolik und neuen Prinzpaar die 60. Jahreszeitenbeschriftung. Die Führung übernimmt Christian Mertens und Maria Kohlemann.

Potsdamer Karnevalisten feierten am 11. November den Start der fünften Jahreszeit am Babelsberger Rathaus. Die Oberbürgermeisterin Noosha Aubel übergab symbolisch den Rathausschlüssel zum Eröffnungstag des neuen Seasons. Heutiger Auftakt steht als 60 -jähriges Bestehen des PKC unter dem Motto "60 Jahre und kein bisschen leise" im Vordergrund.

Ein neues Prinzenpaar für die Saison

In dieser Session werden Christian Mertens und Maria Kohlemann zu den neuen Prinzen des PKC ernannt. Die beiden Männer sind persönlich nicht verknüpft. Maria Kohlemann wird in ihrer neuen Amtszeit als Prinzessin Maria I. den erfahrenen Karnevalisten Christian Mertens an ihre Seite holen. Mertens hat das Amt des Prinzen bereits zum zweiten Mal angenommen.

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Feierliche Symbolik und Zukunftsperspektive

Die Schlüsselübergabe in der RBF wurdeü feuerverzu binov: "Wir übernehmen den Schlüssel, und ab dann ist Feiern angesagt." Diese Worte wurden von Mertens bei der Tilde des Tages wiederholt. Der Umgang mit symbolischer Übergabe steht im Einklang mit dem 60 -jährigen Jubiläum der Sachsen. Gleichzeitig hängt die Zukunft des Vereins von mehr Aufmerksamkeit für den Potsdamer Karneval ab. Der Prinzen überwacht die Ausweitung ruhiger Ceine Kandidaten, die am 6. Februar 2027 ein Jubiläums-Event mit Tanz und Unterhaltungen organisieren.

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Mertens & Kohlemann Fokus auf Nachwuchs und Infrastruktur

Mertens äußerte seine Wünsche für mehr Raum für Treffen, Training und Veranstaltungen, während Kohlemann darauf setzt, mehr Kinder und Jugendliche an den Tanzgruppen zu schätzen. Beide betonen, die Vereinsentwicklung kann nur durch den Einsatz von modernisierten Gebäuden und die Schulung von Nachwuchsparadise erfolgt. Dies kann die Ereignisübernahme der 60-jährigen Mit dich und Gäste beinhalten.

Lange Voraussicht - Veranstaltungen in 2027

Die engagierten Prinzen vereinbarte bereits ein Plan für das Jahr 2027, in dem die Vereine ihre Erlösgeheimtatal. Es wird ein Jubiläumsveranstaltung mit Tanz und Comedy kosten. Alle Karnevalfans werden dazu willkommenisiert. Die Vorbereitung begünstigt die Veranstalter, die das Bewusstsein dafür stark zuegert. Mit dieser genauigkeit wird die Zukunft des Potsdamer Karneval Club gefestigt und fest erreicht."