Potsdamer Kulturausschuss beschließt neue Kulturförderrichtlinie

Der Kulturausschuss in Potsdam hat der dritten Version der Förderrichtlinie zugestimmt. Sie regelt die Finanzierung freier Kulturträger mit neuen Jury-Strukturen und Drei-Jahres-Zeiträumen.

Der Potsdamer Kulturausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Einführung einer neuen Kulturförderrichtlinie ausgesprochen. Damit wird nach dem dritten Anlauf eine grundlegende Neuausstattung der finanziellen Unterstützung für freie Kulturträger in der brandenburgischen Landeshauptstadt beschlossen. Trotz einer letzten, intensiven Intervention des Kulturnetzwerkes KulturMachtPotsdam (KMP), das alternative Strukturen einforderte, setzte sich der Verwaltungsentwurf durch.

Kern der Förderrichtlinie und Zeitrahmen

Die zentrale Neuerung der beschlossenen Richtlinie besteht darin, dass freie kulturelle Einrichtungen zukünftig über einen festen Zeitraum von drei Jahren gefördert werden können. Diese langfristige Planungssicherheit soll den Kulturakteuren ermöglichen, ihre Angebote stabiler zu strukturieren und sich besser auf zukünftige Projekte vorzubereiten. Die Verteilung der verfügbaren Fördertöpfe erfolgt dabei nicht automatisch, sondern wird durch eine unabhängige Jury entschieden, die über die Vergabe der Mittel bestimmt.

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Kritik von KulturMachtPotsdam und KMP

Die Initiative KulturMachtPotsdam (KMP) hatte sich vehement gegen das geplante Jurymodell gewehrt und stattdessen die Einsetzung eines festen Kulturbeirats gefordert. Vertreter der KMP argumentierten, dass nur ein solcher Beirat eine umfassende und von aktuellen Personalentscheidungen in der Politik oder der städtischen Verwaltung unabhängige fachliche Expertise garantieren könne. Zudem hatte der Interessenverband ausdrücklich Rücksprache mit den direkten Kulturakteuren vor der finalen Beschlussfassung verlangt, um die Bedürfnisse der Szene besser abzubilden, was jedoch nicht in das gewählte Verfahren eingeflossen ist.

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Zusammensetzung und Aufgaben der Fachjury

Kulturbeigeordneter Torsten Wiegel, der als parteiloser Politiker die Entscheidung im Ausschuss präsentierte, präsentierte den Entwurf für die Gremienzusammensetzung. Der Ausschuss hat dabei vor allem Diskussionsbedarf bei der komplexen Zusammensetzung der Jury festgestellt. Das Gremium darf maximal neun Mitglieder umfassen und soll eine breite Palette an Kompetenzen abbilden. Zu den geforderten Qualifikationen zählen fachliche Expertise, die Vertretung relevanter Verbände, kaufmännisches Know-how sowie spezifisches Wissen in den Bereichen Diversität und Museumswesen.

Weitere Schritte und administrative Umsetzung

Es soll möglich sein, dass Mitglieder der Jury über Doppel- oder Dreifachqualifikationen verfügen, um die Effizienz der Beratung zu steigern. Die konkrete personelle Zusammensetzung des Gremiums liegt in der Verantwortung der Stadtverwaltung. Diese ist dazu verpflichtet, dem Kulturausschuss einen konkreten Vorschlag für die Besetzung der Jury-Mitglieder zu unterbreiten. Dieser Schritt markiert den Übergang von der politischen Beschlussfassung zur operativen Umsetzung der neuen Förderrichtlinie in Potsdam.