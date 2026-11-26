Die Potsdamer Suppenküche verzeichnet massiven Zulauf durch steigende Lebensmittelpreise und Wohnungsnot. Bis zu 100 Gäste täglich profitieren von günstigen Mahlzeiten und warmer Unterkunft im kalten Winter.

Die Potsdamer Suppenküche erlebt aufgrund der aktuell hohen Lebensmittelpreise und der gestiegenen Wohnkosten einen drastischen Anstieg der Gästezahl en. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Zulauf weiter verschärft, wobei nun nicht nur Obdachlose, sondern auch junge Menschen ab Mitte zwanzig sowie zahlreiche Pendler aus Berlin Hilfe suchen.

Steigende Gästzahlen und tägliche Abläufe

Die konkrete Zahl der Besucher schwankt zwar täglich, liegt beim Frühstück und Mittagessen jedoch stabil zwischen 80 und 100 Menschen. Die Wartezeiten haben zugenommen, da sich viele Gäste bereits früh vormorgens für das Frühstück anstellen. Das Angebot wird flexibel genutzt, wobei einige Personen nur zum Essen kommen, andere länger verweilen und die Suppenküche als festen Treffpunkt nutzen.

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Soziale Funktion und Unterkunftsangebot

Neben der kostenlosen oder günstigen Verpflegung bietet die Einrichtung einen wichtigen sozialen Raum. Es haben sich feste Stammtischgruppen gebildet, die sich austauschen und Gesellschaft suchen. Für die kalte Jahreszeit stellt die Küche zudem Schlafdecken aus, soweit Vorräte vorhanden sind. Ein warmer Platz ist für viele Gäste überlebenswichtig, um vor der Kälte geschützt zu sein.

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Benötigte Spenden und Kleidungskammer

Die Organisation ist stark auf private Spenden angewiesen, die täglich in Form von Konserven und haltbaren Lebensmitteln eingehen. Für die Kleiderkammer besteht jedoch akuter Bedarf, insbesondere bei männlicher Winterkleidung. Fehlende Artikel sind Winterjacken, Handschuhe, Mützen, Schals, Schuhe und Hosen. Potenzielle Spender sollten vor einer Abholung unbedingt die Nummer 0331 280 52 61 anrufen, um zu klären, ob die jeweilige Ware aktuell benötigt wird.

Finanzielle Unterstützung und konkrete Beispiele

Neben Sachspenden sind auch Geldgeschenke oder Supermarktgutscheine extrem hilfreich, wobei bereits Beträge von 20 Euro eine spürbare Wirkung entfalten. Dies verdeutlicht ein aktuelles Beispiel: Als die Kartoffeln in der Küche knapp wurden, konnten sie durch solche Zuwendungen direkt Nachschub kaufen. Frau Quade stellt klar, dass eigentlich mehr solche Angebote notwendig wären, die Kapazitäten jedoch begrenzt sind und der Bedarf ständig wächst.