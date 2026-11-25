Ein Treffen von Rechten und Rechtsextremen in Potsdam löste Anfang 2024 bundesweit Proteste aus. Auch drei Jahre danach gehen Menschen in der Brandenburger Landeshauptstadt auf die Straße.

Ein Treffen von Rechten und Rechtsextremen in Potsdam löste Anfang 2024 bundesweit Proteste aus. Auch drei Jahre danach gehen Menschen in der Brandenburg er Landeshauptstadt auf die Straße.

Potsdam - Drei Jahre nach einem Treffen von Rechten und Rechtsextremen in Potsdam haben Menschen für eine offene und tolerante Gesellschaft demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 350 Teilnehmern, die Polizei von 150 bis 200. Zu der Kundgebung am Landtag auf dem Alten Markt hatten die Jusos und die Grüne Jugend Brandenburg gemeinsam mit einem Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Initiativen, Gewerkschaften und Parteien aufgerufen. Brandenburgs Sozialminister René Wilke warb für einen breiteren gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kampf gegen Rechtsextremismus.

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"Ich vermisse deshalb die Konservativen heute hier bei dieser Demonstration. Ich finde, sie gehören dazu", sagte Wilke. Die Jusos kündigten weitere Proteste an: "Ihr werdet uns nicht los". Bei eisigen Temperaturen wurden zwischen den Redebeiträgen antifaschistische Parolen gerufen.

Die Veranstalter verwiesen auch auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der ebenfalls auf den 25. November fällt. Am 25. November 2023 hatten sich Rechte und Rechtsextreme in einem Hotel bei Potsdam getroffen.

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An dem Treffen hatten auch Politiker von AfD und CDU teilgenommen. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, sprach dort nach eigenen Angaben über sogenannte Remigration. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund - Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt - sagte der Rechercheredaktion "Correctiv" 2024, er sei als Privatperson dort gewesen.

Nach einem Bericht von "Correctiv" über das Treffen im Januar 2024 hatten Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rassismus und Ausgrenzung demonstriert. Die Berichterstattung über das Treffen beschäftigt bis heute die Gerichte. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob einzelne Aussagen von "Correctiv" als Tatsachenbehauptungen oder als Meinungsäußerungen zu werten sind.