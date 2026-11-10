Potsdamer Weihnachtsmarkt startet mit Riesenrad auf dem Bassinplatz

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt auf dem Bassinplatz öffnet bald, mit Eisbahn, Riesenrad und Stollenanschnitt durch Oberbürgermeisterin Noosha Aubel.

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt auf dem Bassinplatz kündigt sich bereits an. Das aufgebaute Riesenrad ist der erste Vorbote, denn keine zwei Wochen dauert es noch, bis die Weihnachtsmarktsaison in Potsdam beginnt.

Den traditionellen Stollenanschnitt soll Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) vornehmen. Neben dem Riesenrad sind eine Eisbahn, Kinderkarussells und Live-Bühnen als Attraktionen angekündigt.

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Riesenrad, Eisbahn und Sternengasse am Bassinplatz

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt auf dem Bassinplatz bietet als Hauptattraktionen ein Riesenrad, eine Eisbahn, Kinderkarussells und Live-Bühnen. Die Stadt wird den Stollenanschnitt durch Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) begleiten.

Erstmals soll die Hermann-Elflein-Straße in das Marktgeschehen einbezogen werden. Dort soll eine Sternengasse entstehen, die den Markt räumlich erweitert.

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Der eintrittsfreie Markt ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sind die Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr angesetzt.

Am ersten und am zweiten Adventswochenende wird zusätzlich der Weberplatz bespielt. Dort gibt es Glühwein, Met und böhmische Spezialitäten zwischen Weberhäuschen und Friedrichskirche.

Weitere Adventsmärkte in Babelsberg, Golm und Sanssouci

Mehrere weitere Märkte ergänzen das Programm in Potsdam und den Ortsteilen. Die Veranstalter der Advents-Tombola der AG Babelsberg verlosen am 5. Dezember um 14 Uhr viele Preise.

Der Markt im Herzen Babelsbergs hat an den beiden Freitagen von 17 bis 22 Uhr geöffnet, an den zwei Adventsamstagen von 11 bis 22 Uhr und an den beiden Sonntagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Golm ist an der Karl-Liebknecht-Straße 24-25 ein kleines Budendorf aufgebaut. Dazu gibt es Musik und vorweihnachtliche Köstlichkeiten, der Eintritt ist ebenfalls frei.

Der Markt Weinnacht auf dem Königlichen Weinberg findet zwischen 13 und 20 Uhr statt. Unter illuminierten Bäumen und einem erleuchteten Weinberg gibt es Kunsthandwerk, Geschenkideen verschiedener Sozialträger, Glühwein und traditionelle Speisen.

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In der Nähe von Schloss Sanssouci werden Handwerksstände geboten, zu denen auch eine Imkerin gehört. Ein weihnachtlich geschmückter Innenhof und Stockbrot am Feuer runden das Angebot ab.

Sinterklaas, Konzert und Öffnungszeiten im Advent

Im Holländischen Viertel kommt Sinterklaas zum Start des Marktes mit einem Schiff in Potsdam an und reitet auf einem Schimmel in das Viertel, um den Markt zu eröffnen. Der eintrittsfreie Sinterklaas-Markt ist am Samstag, 12. Dezember, von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Zwischen den historischen Holländerhäusern an Mittel- und Benkertstraße präsentieren niederländische und regionale Händler Kunsthandwerk und Spezialitäten an rund 100 Ständen. Handwerksvorführungen geben Einblicke in traditionelle Techniken.

Musikalischer Höhepunkt ist nach Angaben der Veranstalter das 20. Konzertgastspiel aus Prag mit der Böhmischen Hirtenmesse am 28. November um 16 Uhr in der Friedrichskirche. Tickets für das Konzert kosten 15 Euro.

In der Hütte des Weihnachtsmannes können Kinder ihre Wunschzettel abgeben. Die Böhmische Kristallfee ist ebenfalls auf dem Markt unterwegs.