In Potsdorf startet der größte Weihnachtsmarkt Brandenburgs. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel eröffnet das Fest zwischen Bassin- und Luisenplatz mit einem Stollenanschnitt bis zum 27. Dezember.

Am Wochenende hat die zweite Ausgabe des Potsdamer Weihnachtszauber s ihre Pforten geöffnet. Das Ereignis findet zwischen dem Bassinplatz und dem Luisenplatz in Potsdams Innenstadt statt. Der Markt läuft bis zum 27. Dezember. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel hat das Fest traditionell mit dem Anschnitt eines Riesenstollens eröffnet.

Umfang des Potsdamer Weihnachtszauber

Rund 250 Stände wurden für die Besucher aufgebaut. Das Angebot reicht von regionalen Leckereien bis hin zu Kunsthandwerk. Zu den bekannten Attraktionen gehören ein Riesenrad, eine Eisbahn und ein Kinderkarussell. Live-Musik untermalt das Treiben auf den Wegen. Die Hermann-Elflein-Straße ist erstmals in das Marktgeschehen einbezogen worden. Dies erweitert die Fläche des beliebten Winterspektakels deutlich.

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Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Noosha Aubel

Noosha Aubel, die parteilos ist, hat den traditionellen Stollen angeschnitten. Das Gebäck stammt von der Bäckerei Schröter. Der Stollen ist fünf Meter lang und hatte an den ersten Tagen reißenden Absatz. Vor dem Brandenburger Tor stand eine 16 Meter hohe Nordmanntanne aus Werder an der Havel. Die Brandenburger Straße wurde weihnachtlich geschmückt. Ein Rentierreitender Weihnachtsmann begrüßte die Gäste am nördlichen Bassinplatz.

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Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei für alle Besucher. Sonntags bis donnerstags öffnen die Stände von 11 bis 21 Uhr. An freitags und samstags dauert das Angebot bis 22 Uhr. Am Heiligabend bleibt der Markt geschlossen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen schließt das Treiben bereits um 18 Uhr.

Sonstige Veranstaltungen und Dekorationen

Auf dem Luisenplatz gibt es eine Bühne für Aufführungen. Der Brunnen auf dem Platz wurde mit Lichtinstallationen verziert. Das Event lockt bereits am ersten Tag viele Menschen zu den Buden. Neugierige besuchten den Markt auch bereits tagsüber am Montag. Die Kombination aus Handwerk und Feinkost zieht ein breites Publikum an. Der Potsdamer Weihnachtszauber ist der größte seiner Art in Brandenburg.