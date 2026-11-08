Potsdams E-Auto-Ladesäulen liegen weit hinter Bundesdurchschnitt

Potsdam belegt beim Ausbau der öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge einen der schlechtesten Plätze in Brandenburg und Deutschland.

Die Stadt Potsdam liegt beim Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität deutlich im hinteren Feld. Laut einer Auswertung der Bundesnetzagentur verfügt die Landeshauptstadt über nur 284 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos. Diese geringe Anzahl resultiert in einer Ladesäulendichte von 15,4 Punkten pro 100.000 Einwohner. Damit unterschreitet die Stadt den Bundesschnitt von 25,0 deutlich.

Fehlender Ausbau im Landesvergleich

Potsdam belegt in einem Vergleich aller Landkreise in Brandenburg den fünftletzten Platz dieser Wertung. Diese Platzierung ist besonders bemerkenswert, da das Bundesland Brandenburg insgesamt bereits schlecht dasteht. Im Ländervergleich erreicht Brandenburg den 12. Platz mit einer durchschnittlichen Dichte von 19,6 Ladesäulen pro 100.000 Einwohner. Nur zwölf Bundesländer weisen eine noch niedrigere Verfügbarkeit auf. Die besten Werte in Deutschland erzielen dabei Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern.

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Extreme Unterschiede in Deutschland

Die Diskrepanzen zwischen den einzelnen Regionen sind enorm. Ingolstadt erreicht als Spitzenreiter deutschlandweit eine Dichte von 107,4 Ladesäulen pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert ist mehr als siebenmal höher als der Wert in Potsdam. Am unteren Ende der Skala liegt der Landkreis Wittenberg mit einer Dichte von nur 7,8. Innerhalb von Brandenburg führt der Landkreis Oder-Spree die Liste an, während der Landkreis Prignitz das Schlusslicht bildet.

Datenstand und methodische Grundlage

Die vorliegenden Zahlen basieren auf einem offiziellen Register der Bundesnetzagentur. Untersucht wurden alle verzeichneten Ladepunkte in den 400 Kreisen und kreisfreien Städten. Der Stichtag für die Erhebung war der 1. September 2026. Insgesamt sind landesweit rund 5000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge registriert. Diese Datenlage bildet die aktuelle Situation der öffentlichen Ladeinfrastruktur ab.

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Folgen für die E-Mobilität in Potsdam

Die niedrige Dichte in Potsdam stellt eine Hürde für die Verkehrswende dar. Besitzer von Elektroautos stehen vor der Herausforderung, längere Wege zu laden zurückzulegen. Im Gegensatz zu den sparsamen Regionen wie Ingolstadt fehlt in der Hauptstadt ein dichtes Netz. Dies kann die Akzeptanz der Elektromobilität bei der Bevölkerung mindern. Die Stadt muss nachdrücklich in den Ausbau investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Zukünftige Entwicklungen und Planung

Die Auswertung zeigt den Handlungsbedarf an verschiedenen Orten auf. Potsdam hat nachgeholt, um die Lücke zum Bundesdurchschnitt zu schließen. Die Stadtregierung muss sich mit den Vorgaben der Bundesnetzagentur auseinandersetzen. Eine beschleunigte Installation weiterer Säulen ist erforderlich. Andernfalls bleibt Potsdam im bundesweiten Vergleich ein Nachzügler. Die Infrastruktur für die Zukunft muss dringend verbessert werden.