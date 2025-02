Powder Pink: Der Trend-Ton für Frühling 2025

Barbie und Wicked haben gezeigt, dass Pink wieder total im Trend ist. In diesem Frühling dreht sich alles um Powder Pink. Der Trendton ist feminin, leicht und dennoch zeitlos elegant. Er passt perfekt zu den ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres und der zarten Frühlingsluft.

Pink ist wieder total im Trend! Besonders das helle Powder Pink hat es den Stars und Sternchen angetan. Barbie und Wicked haben gezeigt, dass die Trendfarbe nicht nur für den Alltag, sondern auch für elegante Business-Meetings perfekt geeignet ist. Der Frühling 2025 bricht mit den dunklen Tönen des Winters und setzt auf die femininen und zeitlosen Akzente von Powder Pink .

Die Trendfarbe dominiert die Kollektionen von Miu Miu, Khaite und Alaïa in fließenden Stoffen wie Seide, Chiffon und Organza. Der Rosaton ist wie geschaffen für die Vorfreude auf die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres und die zarte Frühlingsluft. Auch Prominente haben den Trend entdeckt. Der Star von Wicked sorgte bereits Anfang des Jahres mit einem romantisch-verspielten Outfit in diesem sanften Rosaton für Wow-Momente auf dem roten Teppich. Powder Pink lässt sich vielfältig stylen. So können Oversized-Blazer und weite Hosenanzüge mit dem Trendton kombiniert werden. Das Ergebnis ist ein spannender Mix aus maskuliner Struktur und sanfter Eleganz. Ein rosafarbenes Oversize-Hemd über einem monochromen Outfit oder eine Hose in der Trendfarbe mit neutralem Top sorgen für einen stilvollen, aber modernen Business-Look. Transparente Stoffe und Layering sind im Frühling 2025 angesagt. Ein zartes, pudrig-rosafarbenes Chiffonkleid über einer enganliegenden Basis aus Nude- oder Weißtönen sorgt für einen eleganten, aber alltagstauglichen Look. Wer es dezenter mag, setzt auf transparente Ärmel oder Layering mit Organza. Athleisure Wear bleibt auch in der neuen Saison relevant. Um den romantischen Charme von Powder Pink mit sportlichen Elementen zu kombinieren, lassen sich rosafarbene Jogger oder Hoodies mit modernen Sneakern oder Caps stylen. Ein Mix aus sportlichen und femininen Akzenten bringt Spannung in den Look und macht ihn perfekt für einen lässigen Comfort-Look. Wer sich an Powder Pink erst langsam herantasten möchte, kann mit Accessoires beginnen. Eine Tasche, Schuhe oder ein Gürtel in der Trendfarbe setzen dezente Akzente und lassen sich mit anderen Farben wie Beige, Grau oder Weiß wunderbar kombinieren





Powder Pink Trendfarbe Frühling 2025 Business-Look Athleisure Wear

