Jerome Powell mahnt die Unabhängigkeit der Federal Reserve an, das US‑Militär meldet tödliche Angriffe auf Drogenschmuggler‑Boote, ein Bundesgericht prüft Trumps umstrittenen Steuer‑Vergleich, das Weiße Haus bestätigt Trumps Gesundheit und Flugverbände warnen vor Milliardenverlusten durch mögliche Sanktionen an "Sanctuary Cities".

Jerome Powell , der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank, nutzte die Verleihung des John F. Kennedy "Profile in Courage"-Preises, um eindringlich vor einer wachsenden Politisierung der Federal Reserve zu warnen.

In seiner ersten öffentlichen Rede nach dem Ausscheiden aus dem Amt betonte Powell, dass demokratische Institutionen - darunter die Notenbank, Gerichte und Universitäten - derzeit einem beispiellosen Stresstest unterliegen. Er erklärte, dass jede Regierung, die aus ideologischen Gründen Vertreter der Fed entlassen würde, damit einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde, der zukünftige Regierungen ermutigt, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

Ein solcher Schritt, so Powell, würde das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit der Zentralbank ernsthaft erschüttern und damit das Fundament der Geldpolitik untergraben. Er verzichtete darauf, aktuelle geldpolitische Fragen oder wirtschaftliche Prognosen zu kommentieren, und konzentrierte sich ausschließlich auf das Prinzip der institutionellen Unabhängigkeit. Parallel zu Powells Warnungen berichteten US-Streitkräfte erneut über einen Einsatz gegen ein mutmaßliches Drogenschmuggler‑Boot im östlichen Pazifik.

Laut dem US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X wurden bei dem Angriff drei mutmaßliche Schmuggler getötet, das Boot befand sich nach Angaben der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute. Die United‑States‑Marine wies darauf hin, dass bei dem Einsatz keine eigenen Soldaten verletzt wurden, doch die Vorwürfe von Kritikerinnen und Kritikern, dass solche Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich umstritten seien, bleiben bestehen.

Seit dem Herbst des Vorjahres greifen US‑Truppen auf Anordnung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, wenn sie den Verdacht haben, dass Drogen nach Amerika geschmuggelt werden. Dabei fordern die Einsätze regelmäßig Menschenleben und werden sowohl von Menschenrechtsorganisationen als auch von internationalen Rechtsanalysten scharf kritisiert. Ein weiteres politisch brisantes Thema beschäftigt die Justiz: Ein Bundesgericht in Miami prüft die Rechtmäßigkeit des umstrittenen Steuer‑Vergleichs zwischen Donald Trump und dem Internal Revenue Service.

Die Bundesrichterin hat dem ehemaligen Präsidenten bis zum 12. Juni Zeit eingeräumt, zu schwerwiegenden Vorwürfen Stellung zu nehmen, die unter anderem eine angeblich illegale Absprache betreffen. Der Vergleich, der aus einer angeblichen Weitergabe von Trumps Steuerdaten an linksgerichtete Medien resultierte, sieht Schadenersatzforderungen von 10 Milliarden Dollar gegen das Finanzministerium und das IRS vor. Der Antrag zur Überprüfung des Vergleichs stammt von 35 ehemaligen Richtern, die die Legitimität des Deals anzweifeln.

Im Weißen Haus wurde kürzlich bestätigt, dass Donald Trump sich in ausgezeichneter gesundheitlicher Verfassung befindet. Das Weiße Haus veröffentlichte eine Mitteilung, in der hervorgehoben wurde, dass Herz‑, Lungen‑, neurologische und allgemeine Körperfunktionen des ehemaligen Präsidenten stark seien. Diese Aussage folgte einer ärztlichen Untersuchung im Walter‑Reed National Military Medical Center, bei der Trump selbst erklärte, dass alles "perfekt" verlaufen sei.

Zuvor hatten jedoch Fotos von einem Hautausschlag am Hals, geschwollenen Knöcheln und einer bläulichen Schwellung an der Hand Spekulationen über seine Gesundheit ausgelöst. Schließlich warnen US‑Fluggesellschaften und Wirtschaftsverbände vor massiven ökonomischen Schäden, falls die Regierung die Abfertigung von internationalen Reisenden und Fracht an sogenannten "Sanctuary Cities" aussetzt.

Innenminister Markwayne Mullin drohte, die Einwanderungsabfertigung am Flughafen Newark Liberty und weiteren großen Flughäfen in Städten wie Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Seattle, San Francisco und Los Angeles zu stoppen, weil die lokalen Polizeikräfte die Bundesbehörden nicht unterstützen würden. Laut der U.S. Travel Association würde ein vollständiger Stopp aller internationalen Flüge an den 18 betroffenen Flughäfen der Wirtschaft einen Schaden von über 70 Milliarden Dollar zufügen und jährlich 68 Millionen Passagiere betreffen.

Ein hochrangiger US‑General traf zudem in einem seltenen Treffen mit kubanischen Militärvertretern, was für zusätzliche geopolitische Spannungen sorgt





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