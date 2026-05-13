Power Metallic Mines: Analysten sehen Kurspotenzial, CEO betont Potenzial, MP Materials liefert Rekordumsätze

Der Artikel berichtet über die positive Entwicklung von Power Metallic Mines und ihre Analysten-Empfehlung. Der CEO betont das noch vorhandene Potenzial der Aktie, während MP Materials als einziger Produzent und Weiterverarbeiter Seltener Erden in den USA Rekordumsätze liefert. Zuletzt gab es Quartalszahlen und die Entwicklung im ersten Quartal 2026 wurde berichtet. Anleger warten auf die Investitionsentscheidung beim South-West-Arkansas-Projekt (SWA).

Ist bei Power Metallic Mines die 100 %-Rally gestartet? So viel Kurspotenzial sehen jedenfalls Analysten. Der Kupfer-Explorer berichtet regelmäßig über starke Bohrgebnisse seines Megaprojekts in Kanada.

Und so langsam kommt auch die Aktie in Schwung. Wer dem CEO zuhört, merkt, dass die Aktie noch viel Potenzial haben könnte. Potenzial hat auch MP Materials als einziger Produzent und Weiterverarbeiter Seltener Erden in den USA. Doch inzwischen bringt das Unternehmen eben auch 12 Mrd.

USD auf die Börsenwaage. Zuletzt gab es Quartalszahlen. Setzt sich der Aufwärtstrend fort? Einen solchen hat zuletzt auch bei Standard Lithium begonnen.

Und es wurde auch über die Entwicklung im ersten Quartal 2026 berichtet. Anleger warten mit Spannung auf die Investitionsentscheidung beim South-West-Arkansas-Projekt (SWA). Wann kommt es? Den vollständigen Artikel lesen ... © 2026 ESG-Aktien.d





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