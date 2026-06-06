PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ im Test: Ausfahrbare Lüfter und kleine Leistungssteigerung

Vor 15 Jahren testete die Redaktion die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+, eine Grafikkarte mit ungewöhnlichem Kühlerdesign. Die ausfahrbaren Lüfter sollten für bessere Kühlung sorgen, blieben aber eher eine Spielerei.

Die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ war eine besondere Grafikkarte , die vor 15 Jahren für Aufsehen sorgte. Sie basierte auf einem leicht modifizierten PCB der Radeon HD 6970 und war mit einem eigenständigen Dual-Slot-Kühlkörper ausgestattet.

Das Besondere: Die beiden 85-mm-Axiallüfter ließen sich per Hand ausfahren, indem man die Plastikabdeckungen drehte. Dadurch verwandelte sich die Karte von einem Dual-Slot- in ein Triple-Slot-Design. PowerColor versprach sich davon niedrigere Temperaturen und eine geringere Lautstärke - der Kühler sollte effizienter arbeiten. Im Test zeigte sich jedoch, dass der Effekt eher gering war.

Der Schalldruckpegel sank unter Last von 49,5 auf 48,5 dB(A) - ein Unterschied von nur einem Dezibel, der in der Praxis kaum auffiel. Auch die GPU-Temperatur änderte sich durch das Ausfahren der Lüfter nicht messbar. Somit blieb die innovative Mechanik eher eine Spielerei ohne echten Nutzen. Abseits des Kühlers überzeugte die Radeon HD 6950 Vortex PCS+ mit einer soliden Leistung.

Dank leicht erhöhter Taktraten lag sie im Schnitt vier Prozent über dem Referenzdesign der Radeon HD 6950. Damit war sie etwas langsamer als die teurere PCS++-Version, bei der die deaktivierten Shader-Einheiten freigeschaltet waren - die Vortex PCS+ fehlten noch drei Prozent zur Performance einer Radeon HD 6970. Die Übertaktungsreserven waren begrenzt: Maximal drei Prozent mehr Leistung ließen sich durch manuelles Übertakten herausholen. In Spielen war der Unterschied zur Referenz daher spürbar, aber nicht atemberaubend.

Der Kühler an sich war gut konstruiert. Er bestand aus einem Kupferkern und einem Aluminiumradiator, verbunden durch vier Heatpipes. Unter Last erreichte die Karte einen Schalldruckpegel von 49,5 dB(A) - ein ordentlicher Wert für eine High-End-Grafikkarte der damaligen Zeit. Die Temperaturen blieben im Rahmen, auch wenn der ausfahrbare Lüfter keinen zusätzlichen Vorteil brachte.

PowerColor hatte jedoch ein Preisproblem: Zum Erscheinungszeitpunkt lag die unverbindliche Preisempfehlung bei 248 Euro, etwa 50 Euro über dem Referenzdesign. Der Hersteller versprach eine Preisdifferenz von nur 20 Euro, sobald die Karte verfügbar wäre. Zu diesem Preis wäre die Vortex PCS+ eine gute Alternative zum lauten Referenzkühler gewesen. Insgesamt war die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ eine interessante, aber nicht revolutionäre Grafikkarte.

Die ausfahrbaren Lüfter waren eine nette Idee, aber ohne praktischen Mehrwert. Die Leistung und der Basiskühler waren gut - der Aufpreis musste jedoch stimmen





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