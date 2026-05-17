PP verliert Absolute Mehrheit in Andalusien und wird auf Vox angewiesen

Die konservative Volkspartei (PP) hat bei der Regionalwahl in Andalusien ihre absolute Mehrheit verloren und ist voraussichtlich auf die rechtspopulistische Vox angewiesen, nachdem ihr Spitzenkandidat, Regionalregierungschef Juanma Moreno, nur noch 53 Sitze im Parlament in Sevilla gewann.

Die konservative Volkspartei (PP) hat bei der Regionalwahl in Andalusien ihre absolute Mehrheit verloren und ist in der bevölkerungsreichsten Region Spaniens künftig auf die rechtspopulistische Vox angewiesen.

Ein politischer Hammer im sonnigen Süden Spaniens. Die konservative Volkspartei (PP) unter ihrem Spitzenkandidaten, dem Regionalregierungschef Juanma Moreno, kam laut Wahlkommission nur noch auf 53 Sitze im Parlament in Sevilla. Das sind fünf weniger als vor vier Jahren – und zwei zu wenig für die absolute Mehrheit von 55 Abgeordneten. Großer Gewinner des Abends ist die rechtspopulistische Vox, die einen Sitz hinzugewann und künftig 15 Abgeordnete stellt.

Ein Debakel erlebten hingegen die Sozialisten (PSOE) des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez: In ihrer einstigen Hochburg stürzten sie auf nur noch 28 Sitze ab – ein noch schlechteres Ergebnis als bei der historischen Pleite 2022





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