Prada und Axiom Space entwickeln Kühlanzug für Mondmissionen

Prada kooperiert mit Axiom Space, um für die NASA-Artemis-Missionen ein innovatives Kühl- und Belüftungssystem zu entwickeln, das Astronauten auf dem Mond vor extremer Hitze schützt.

Die italienische Luxusmarke Prada , bekannt für ihre Handtaschen und Laufsteg-Kollektionen, wagt sich in die Raumfahrt. Gemeinsam mit dem Unternehmen Axiom Space entwickelt Prada spezielle Technik für die geplanten Artemis-Mission en der NASA .

Ziel dieser Missionen ist es, erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Dafür benötigen die Astronauten moderne Ausrüstung, die den extremen Bedingungen auf der Mondoberfläche standhält. Die Partnerschaft zwischen Prada und Axiom Space fokussiert sich auf ein neues Kühl- und Belüftungssystem, das unter dem künftigen Raumanzug getragen wird. Dieses System trägt den Namen Liquid Cooling and Ventilation Garment, kurz LCVG, und ist ein zentraler Bestandteil des neuen Mondanzugs AxEMU.

Während der Apollo-Missionen in den 1960er und 1970er Jahren waren die Anzüge eher sperrig und schränkten die Bewegungsfreiheit ein. Der AxEMU-Anzug soll diese Probleme beheben und den Astronauten mehr Flexibilität bei Außeneinsätzen und wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Mond bieten. Die extremen Temperaturen auf dem Mond, die von kältesten Nächten mit bis zu minus 180 Grad Celsius bis zu heißen Tagen mit über 120 Grad Celsius reichen, stellen besondere Anforderungen an die Technik.

Das LCVG ist eng anliegend und enthält zahlreiche dünne Leitungen, durch die gekühltes Wasser fließt. Dieses Wasser nimmt die überschüssige Körperwärme auf, die bei körperlicher Aktivität während der Arbeit auf dem Mond entsteht. Die Wärme wird dann in das Lebenserhaltungssystem des Raumanzugs geleitet, wo sie schließlich ins All abgestrahlt wird. Gleichzeitig unterstützt das System die Zirkulation von Sauerstoff und hilft, ausgeatmetes Kohlendioxid zu entfernen.

Dies ist besonders bei längeren Einsätzen von großer Bedeutung, da die Astronauten oft mehrere Stunden hintereinander auf der Mondoberfläche arbeiten müssen. Prada bringt in diese Entwicklung ihr Know-how aus der High-End-Mode ein. Obwohl das Unternehmen vor allem für Luxusgüter wie Lederwaren und Kleidung bekannt ist, beschäftigt es sich seit Jahren intensiv mit technischen Materialien und modernen Produktionsverfahren.

In den letzten Jahren hat Prada in die Erforschung neuer Stoffe und Fertigungsmethoden investiert, die oft auch für andere Bereiche wie Sport oder Medizin relevant sind. Diese Expertise fließt nun in die Raumfahrt ein. Mithilfe von 3D-Modellierung und Simulationen wurde die Technik des LCVG optimiert, um wiederholten Einsätzen auf Langzeitmissionen standzuhalten. Der AxEMU-Anzug wird nicht nur die Temperatur regulieren, sondern auch vor Mondstaub schützen, der für die damaligen Apollo-Anzüge ein großes Problem darstellte.

Der Mondstaub ist extrem fein und haftet an fast allen Oberflächen. Er kann in die Anzüge eindringen und sowohl die Technik als auch die Gesundheit der Astronauten gefährden. Daher wird der neue Anzug mit einer strapazierfähigen, staubabweisenden Außenhülle ausgestattet. Auch die Anpassung an verschiedene Körpergrößen und -formen wird durch das Design des LCVG erleichtert, was den Komfort der Astronauten erhöht.

Die Zusammenarbeit zwischen Prada und Axiom Space ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedliche Branchen gemeinsam innovative Lösungen entwickeln können. Während die Modeindustrie oft im Fokus von Ästhetik und Luxus steht, zeigt dieses Projekt, dass technisches Wissen und Designhandwerk auch für die Erforschung des Weltraums wertvoll sein können. Die ersten bemannten Artemis-Missionen sind für 2025 oder später geplant. Bis dahin werden die Tests des AxEMU-Anzugs und des LCVG in simulierten Umgebungen fortgesetzt.

Axiom Space betont, dass die Partnerschaft mit Prada dazu beigetragen hat, die Technik für den Mondanzug entscheidend zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, ob die italienische Luxusmarke in Zukunft auch andere Ausrüstungsgegenstände für die Raumfahrt entwickeln wird. Fest steht, dass Prada mit diesem Projekt eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass ihre Kompetenzen weit über die Modewelt hinausreichen. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technologie könnte ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrtkleidung einleiten.

Vielleicht werden wir schon bald Astronauten auf dem Mond sehen, die nicht nur hochfunktionale, sondern auch stilvolle Anzüge tragen. Die Entwicklung des LCVG ist ein erster Schritt in diese Richtung. Insgesamt zeigt die Kooperation, wie Synergien zwischen Luxusindustrie und Raumfahrttechnik genutzt werden können, um die Grenzen des Machbaren zu erweitern. Die Zukunft der Raumfahrtbekleidung könnte dadurch grundlegend verändert werden





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