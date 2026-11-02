Präparierte Süßigkeiten nach Halloween: Nadeln und Schrauben in mehreren Bundesländern

Nach Halloween tauchen präparierte Süßigkeiten mit Nadeln, Nägeln und Schrauben auf. Die Polizei in Essen ist alarmiert und warnt Eltern.

Nach Halloween häufen sich in mehreren Bundesländern erschreckende Funde von präparierten Süßigkeiten. Schokoriegel, Kaubonbons und andere Süßigkeiten wurden mit Nadeln, Nägeln und Schrauben manipuliert. In Essen in Nordrhein-Westfalen ist die Polizei alarmiert.

Dort fanden zwei Familien spitze Gegenstände in der Halloween-Beute ihrer Kinder. Die Vorfälle zeigen, wie gefährlich manipulierte Süßigkeiten werden können, auch wenn sie auf den ersten Blick unauffällig wirken.

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Ein Vater bemerkte verdächtige Einstichlöcher in der Verpackung eines Schokoriegels, den sein 13-jähriger Sohn bekommen hatte. Im Inneren steckte eine spitze Nadel.

In einem anderen Stadtteil entdeckten Eltern Metallstifte in einem Schokoriegel und einer Tüte Weingummi. Damit sind mindestens zwei Fälle aus unterschiedlichen Stadtteilen dokumentiert.

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Polizei Essen warnt Eltern vor Einstichstellen

Die Polizei ruft Familien in Essen auf, Süßigkeiten vor dem Verzehr genau zu prüfen. Eltern sollten besonders auf Einstichstellen an den Verpackungen achten und verdächtige Funde sofort melden.

Ein Polizeisprecher erklärte, es sei fast sicher auszuschließen, dass ein und derselbe Täter hinter beiden Fällen steckt. Die Kinder waren in völlig unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in Essen niemand verletzt. Ermittelt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Nadelfunde in Hannover und Filderstadt

In Hannover machte ein neunjähriges Mädchen einen besonders erschreckenden Fund. In drei einzeln verpackten Süßigkeiten, einem Schokoriegel und zwei Kaubonbons, steckte jeweils eine Nähnadel. Das Kind blieb unverletzt.

In Filderstadt in Baden-Württemberg entdeckten zwei Familien mehrere Nadeln in Milch-Haselnuss-Schnitten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Metallspitzen von außen nicht zu erkennen. Für Eltern bedeutet das, dass eine äußerlich unversehrte Verpackung keine Sicherheit garantiert.

Die Polizei vermutet, dass die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten eingebracht wurden.

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Weitere Fälle in Bayern, Niedersachsen und Thüringen

Auch aus Bayern, Niedersachsen und Thüringen wurden gefährliche Funde gemeldet. In Nürnberg steckten Nadeln in Süßigkeiten, in Landshut waren Kaubonbons und Schokoriegel unter anderem mit Schrauben präpariert.

In Gräfelfing bei München biss ein neunjähriger Junge in ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon und blieb zum Glück unverletzt. In Vilshofen-Pleinting wurde ein Nagel in einer Knusperwaffel entdeckt.

Weitere Nadelfunde gab es in Salzgitter und im thüringischen Leinefelde-Worbis. In Sachsen-Anhalt wurden bislang drei Fälle von Fremdkörpern in Süßigkeiten bekannt.

Fall in Österreich und Stand der Ermittlungen

Auch aus Österreich wird ein Fall gemeldet. In Linz entdeckte ein Vater Nägel in der Halloween-Beute seiner Kinder, und einige davon waren von außen nicht zu erkennen.

Die Polizei in Essen teilte auf BILD-Anfrage mit, dass das LKA über die Vorfälle informiert sei. Polizeisprecher Matthias Werk erklärte, man tausche sich stetig mit anderen Polizeibehörden aus. Eine Verbindung zwischen den einzelnen Fällen ist bislang nicht bestätigt.