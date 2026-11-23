Der frühere Grünen-Politiker Klaus Müller soll fünf weitere Jahre an der Spitze der Bundesnetzagentur bleiben. Lob für seine Arbeit kam auch vom politischen Gegner.

Der frühere Grünen-Politiker Klaus Müller soll fünf weitere Jahre an der Spitze der Bundesnetzagentur bleiben. Lob für seine Arbeit kam auch vom politischen Gegner.picture alliance/dpa | Oliver BergKlaus Müller soll bis 2032 Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen bleiben.

Der Beirat der Bonner Regulierungsbehörde beschloss am Montag mit großer Mehrheit, den früheren Grünen-Politiker für eine zweite Amtszeit vorzuschlagen. Die noch ausstehende Zustimmung durch die Bundesregierung gilt als Formsache. Der Beiratsvorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich lobte, Müller habe in der Gaskrise 2022/23 bewiesen, dass er auch schwierige Aufgaben „mit Augenmaß und großer Fachkompetenz“ bewältigen könne. Es seien solche Eigenschaften, die auch für die anstehende Neuordnung der Netzentgeltsystematik sowie die vielfältigen anderen Infrastrukturaufgaben der Netzagentur nötig seien, erklärte Helfrich.

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Der heute 55 Jahre alte Müller war im März 2022 unter dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an die Spitze der Regulierungsbehörde mit ihren rund 3.000 Beschäftigten berufen worden. Zuvor war er Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband und Umweltminister in Schleswig-Holstein gewesen. Seine neue fünfjährige Amtszeit läuft bis März 2032. Nach Einschätzung von Helfrich sind insbesondere für die Umsetzung langfristiger Aufgaben – beispielsweise der Energiewende oder der Netzmodernisierung – auch die Kontinuität und Fortführung begonnener Projekte wichtig.

„Dies legt zugleich einen guten Grundstein für die neu hinzugekommenen Aufgaben etwa im Bereich der Digitalregulierung und der Umsetzung des europäischen AI Acts in Deutschland“, betonte der Beiratsvorsitzende. Der Energieverband BDEW erklärte, als Präsident der Bundesnetzagentur seien Kontinuität und Erfahrung wichtige Faktoren. Beides bringe Müller mit. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, verwies zugleich aber auch auf die „stetige Diskussionsbereitschaft“ von Müller, mit dem die Energiewirtschaft oft um tragfähige Lösungen gerungen habe.

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Laut Andreae muss es in den nächsten Jahren in der Bundesnetzagentur besonders darum gehen, die neue Anreizregulierung der Strom- und Gasnetze praktisch umzusetzen.

„Wir erwarten von Klaus Müller auch, dass er die Leistungen der Netzbetreiber in hohem Maße anerkennt“, betonte die BDEW-Chefin, die zugleich an die Bonner Behörde appellierte, Bürokratie abzubauen und ihre Maßnahmen stärker zu priorisieren. „Mit immer neuen Regelungen wächst die Komplexität der Umsetzung, insbesondere mit ihrer Abbildung in der IT“, klagte Andreae. Nvidia hat es getan: Der skandalträchtige Gründer und Chef Jensen Huang übernimmt wieder das Ruder – und weltweit werden Techaktien bewertet, als sei er nie weggewesen.

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