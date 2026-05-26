Präsident Peseschkian hebt Iran‑Sperre auf – umstrittenes "Internet Pro" droht als neue Klassen‑Zensur

Der iranische Präsident hat die landesweite Internetsperre aufgehoben, doch das geplante Projekt "Internet Pro" könnte den Zugang nach Beruf, Loyalität und Genehmigung staffeln und somit eine neue Form der digitalen Klassen‑Zensur einführen.

Am Montag verkündete der iranische Präsident Massud Peseschkian, dass die seit Monaten bestehende digitale Sperre, die auf Anordnung des Nationalen Sicherheitsrates eingeführt worden war, aufgehoben werden solle.

Der Nationalrat für Cyberspace, ein Gremium, das dem Präsidenten Beratung in Fragen der Internetpolitik bietet, hatte diese Entscheidung ursprünglich unterstützt, weil er die massive Zensur als notwendige Reaktion auf die parallel zu den militärischen Angriffen der USA und Israels auf den Iran laufenden IT-Attacken bezeichnete. Durch die Sperre waren die Menschen im Land praktisch von unabhängigen Informationen abgeschnitten, während gleichzeitig nur stark gefilterte Meldungen aus dem Iran nach außen dringen konnten.

Nun stellte sich die Frage, ob die Aufhebung der Sperre tatsächlich zu mehr Meinungsfreiheit führen würde oder ob sie lediglich ein neues Kontrollinstrument – das umstrittene Projekt „Internet Pro“ – einleiten könnte. Der Aufhebungsbefehl löste sofort ein Schlachtfeld innerhalb der herrschenden Eliten aus. Die Nachrichtagentur Fars, die dem Revolutionsgarden nahe steht, erklärte zunächst, dass die Anordnung des Präsidenten nichtig sei, weil nur der Nationale Sicherheitsrat das Recht habe, eine solche Sperre zu beenden.

Noch am selben Tag modifizierte Fars ihre Haltung und bezeichnete die Maßnahme als „notwendig“ und als eine Entwicklung, die „früher oder später“ unausweichlich sei. Auch der Onlinerat selbst war gespalten: von zwölf Mitgliedern stimmten nur drei für die Fortführung der Sperre, während die Mehrheit – einschließlich des Chefs des staatlichen Rundfunks und des vom Präsidenten eingesetzten Sekretärs des Rats – die Aufhebung unterstützte.

Trotz dieser internen Uneinigkeit blieb das eigentliche Ziel des Projekts „Internet Pro“ bestehen: ein klassenspezifisches Zugangssystem, das den Internetzugang je nach Beruf, politischer Loyalität und behördlicher Genehmigung differenziert zuweisen soll. Nach den vorliegenden Plänen könnten regimetreue Bürger ein privilegiertes „Pro‑Paket“ erhalten, während große Teile der Bevölkerung nur ein stark eingeschränktes Basis‑Netzwerk nutzen dürften.

So könnten Ärzte beispielsweise Zugriff auf YouTube für medizinische Fortbildungen erhalten, jedoch keinen Zugang zu Instagram, während Geschäftsleute durchaus Instagram für Werbezwecke nutzen, aber von anderen Diensten ausgeschlossen bleiben würden. Die Preise für die verschiedenen Pakete sollen seit Beginn des Krieges erheblich steigen, wodurch staatlich verbundene Netzbetreiber potenziell immense Gewinne erzielen könnten.

Da viele moderne Geräte, darunter medizinische Geräte, zwingend eine stabile Internetverbindung benötigen, besteht die Gefahr, dass die Bevölkerung gezwungen ist, hohe Gebühren zu zahlen, um lebensnotwendige Dienste zu erhalten. Kritiker warnen, dass „Internet Pro“ damit nicht nur die Informationsfreiheit einschränkt, sondern auch eine neue Form wirtschaftlicher Ausbeutung darstelle, die die bestehenden sozialen Ungleichheiten weiter vertiefen könnte





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