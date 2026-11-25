US-Präsident Donald Trump hat vor Thanksgiving zwei Truthähne davor bewahrt, zum Festtagsbraten zu werden. Bei der traditionellen Zeremonie im Weißen Haus sorgte allerdings einer der beiden Vögel für eine kurze Unterbrechung.

US-Präsident Donald Trump hat vor Thanksgiving zwei Truthähne davor bewahrt, zum Festtagsbraten zu werden. Bei der traditionellen Zeremonie im Weißen Haus sorgte allerdings einer der beiden Vögel für eine kurze Unterbrechung.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag zwei Truthähne begnadigt und ihnen damit das Schicksal als Thanksgiving-Braten erspart. Schauplatz der alljährlichen Zeremonie war in diesem Jahr der neue Hubschrauberlandeplatz am Südrasen des Weißen Hauses. Die beiden Tiere sind US-Berichten zufolge erst vier Monate alt und hören auf die Namen Freedom und Feathers. Aufgezogen wurden sie demnach auf der Deans Gap Farm in West Virginia.

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Ihren Lebensabend verbringen sie nun an der Texas A&M University, statt am Donnerstag auf einer festlich gedeckten Tafel zu landen. Schätzungen zufolge werden in den USA jährlich rund 30 Millionen Truthähne zu Thanksgiving serviert. Ganz reibungslos verlief der Termin allerdings nicht. Mitten in der Zeremonie bemerkte Trump, dass einer der beiden gefiederten Ehrengäste fehlte, und fragte nach dem Verbleib von Feathers.

Mitarbeiter klärten ihn auf: Der Truthahn ruhe sich gerade im Inneren des Weißen Hauses aus. Der Präsident nahm die Panne mit Humor und witzelte, Feathers sei wohl in die Büsche abgehauen. Lange hielt die Unterbrechung nicht an, wie Videoaufnahmen zeigen. Kurz darauf legte Trump die Hand auf das Gefieder von Freedom und sprach die offizielle Begnadigung für beide Tiere aus.

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"Freedom, ich möchte nur sagen, dass du und Feathers ab diesem Moment eine vollständige und totale Begnadigung habt", sagte er. Mit dem Auftritt setzte Trump eine Tradition fort, die der frühere Präsident George H.W. Bush im Jahr 1989 formell eingeführt hatte. Seitdem gehört der Termin fest zum Kalender im Weißen Haus.

Für Trump war es nicht die erste Begnadigung dieser Art. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte er mehrere Tiere begnadigt. Im vergangenen Jahr waren es die zwei Truthähne Gobble und Waddle, die er vor dem Kochtopf bewahrte. Die Zeremonie fand seinerzeit im Rosengarten des Weißen Hauses statt.

Nach dem aktuellen Termin zog es den Präsidenten rasch aus der Hauptstadt. Er verließ das Weiße Haus in Washington und machte sich gemeinsam mit First Lady Melania Trump auf den Weg nach Mar-a-Lago. Dort will das Paar die Thanksgiving-Feiertage verbringen.