Prävention und Screening: Die wirksamsten Maßnahmen gegen Krebs

Eine neue Studie zeigt, dass Prävention und Screening die effektivsten Maßnahmen sind, um Leben bei verschiedenen Krebsarten zu retten.

Berlin. Professor Andreas Neubauer aus Marburg betonte bei der Vorstellung einer nachdenklich stiftenden Studie: „Diese Studie möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen“. Die Forschung untersuchte zwischen 1975 und 2020, welche Maßnahmen am effektivsten waren, um die meisten Leben bei Mamma-, Cervix-, Kolorektal-, Lungen- und Prostatakarzinomen zu retten (JAMA Oncol 2024; online 5. Dezember). Die Auswahl fiel auf primäre Prävention , Screening und Fortschritte in der Behandlung .

Schätzungsweise knapp sechs Millionen vermiedenen Todesfälle können insgesamt auf Prävention und Screening zurückgeführt werden. Allein das Vermeiden von Nikotinkonsum als Primärprävention rettete 3,3 Millionen Leben.Natürlich gab es Unterschiede zwischen den einzelnen Krebsarten. Beispielsweise erwies sich ein Rauchstopp beim Lungenkarzinom als mit Abstand wirksamste Maßnahme, während beim Mammakarzinom auch die Behandlungserfolge eine große Rolle spielten. Trotzdem bleibt festzuhalten: Unter dem Strich waren primäre und sekundäre Präventionsmaßnahmen am effektivsten.Diese Untersuchung lehrt Demut und motiviert gleichzeitig, in Prävention und Vorsorge zu investieren – damit Krebs erst gar nicht entsteht





Krebs Prävention Screening Behandlung Gesundheit

