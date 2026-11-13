Praxis Schaich zieht nach Nördlingen: Gynäkologie in der Augsburger Straße

Die gynäkologische Gemeinschaftspraxis von Dr. Robert Schaich hat nach fast 20 Jahren den Standort am Schäfflesmarkt verlassen. Seit Anfang November ist die Praxis im neuen Ärztehaus in der Augsburger Straße in Nördlingen tätig. Das Team setzt auf moderne Technik und Barrierefreiheit für die Patientenversorgung.

Seit Anfang November befindet sich die gynäkologische Gemeinschaftspraxis unter der Leitung von Dr. Robert Schaich in Nördlingen an einem neuen, modernen Standort. Die Praxis wurde vom historischen Praxishafen am Schäfflesmarkt in die Augsburger Straße verlegt, wo sie seit dem 4. November wieder Patientinnen behandelt. Der Umzug markiert das Ende einer Ära, da die Praxis zuvor fast zwei Jahrzehnte in einem denkmalgeschützten Gebäude im Stadtzentrum tätig war.

Neue Räumlichkeiten am Standort Augsburger Straße

Der Umzug war notwendig, da die alten Räume am Schäfflesmarkt zunehmend den Anforderungen des modernen Gesundheitswesens nicht mehr gerecht wurden. Dr. Schaich erklärte, dass das historische Gebäude nicht barrierefrei war und es an der nötigen Infrastruktur fehlte, um die Privatsphäre der Patientinnen optimal zu gewährleisten. Insbesondere die schlechte隔音eigenschaft des Gebäudes erschwerte vertrauliche Gespräche und Untersuchungen, was für das medizinische Team und die Patienten belastend war. Zudem konnten die strengen aktuellen Anforderungen an den Datenschutz in der alten Praxis nicht immer in vollem Umfang umgesetzt werden.

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Die neuen Praxisräume in der Augsburger Straße wurden nach den spezifischen Wünschen des Teams erstellt, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen. Das Ärztehaus selbst wurde vom Bauunternehmen Arlt errichtet, wobei der Platz für die gynäkologische Praxis erst kurz vor der offiziellen Eröffnung eines Medizinstandorts verfügbar wurde, als dort Räumlichkeiten infolge eines Unglücksfalls frei wurden. Die Arbeiten am Standort wirken noch leicht wie eine Baustelle, sind aber deutlich im Endstadium, sodass die offizielle Einweihung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Das Praxisteam und die medizinische Ausstattung

Das gesamte Team der Praxis hat sich im neuen Gebäude etabliert und fühlt sich nach eigenen Angaben sehr wohl in der neuen Umgebung. Zum festen Personal gehören neben dem Inhaber Dr. Robert Schaich die Ärztinnen Kerstin Bischoff und Dr. Gabriella Karle sowie Dr. Stefan Heger. Die medizinischen Fachangestellten, darunter Bettina Blumenstock, Sophie Brückel, Leonie Lemmermeyer und Sena Halici, arbeiten eng mit den Ärzten zusammen. Insgesamt beschäftigt die Praxis elf Mitarbeiter, wobei fünf von ihnen in Vollzeit tätig sind.

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Die räumliche Aufteilung ist so konzipiert, dass die Ärztinnen und Ärzte über eigene, separate Behandlungs- und Büroflächen verfügen. Für die Patientinnen steht ein großzügiger Warteraum zur Verfügung, der eine entspannte Atmosphäre bietet. Die technische Ausstattung der Praxis wurde komplett auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dies umfasst eine hochmoderne EDV-Lösung und die Anschaffung eines neuen Ultraschallgeräts, das Dr. Schaich für die Diagnostik als unerlässlich ansieht. Zudem setzen die Behandler nun auf Tablets für die Patientenanamnese, was den Prozess effizienter und digitaler macht.

Digitalisierung und Patientennähe

Neben der baulichen Modernisierung legt die Praxis großen Wert auf digitale Erreichbarkeit und Terminvergabe. Termine können nun unkompliziert und zuverlässig über die Plattform Doctolib gebucht werden. Dr. Schaich hebt hervor, dass das System auch kurzfristige Termine ermöglicht, was die Versorgungslücke für Dringlichkeitsfälle schließt und die Flexibilität für Patientinnen erhöht. Diese Digitalisierung ist ein zentraler Bestandteil des Konzepts, das auf eine moderne, benutzerfreundliche Gesundheitsversorgung abzielt.

Die Praxis strebt an, die medizinische Versorgung der Zukunft voranzutreiben. Dies erfordert jedoch zusätzliche Ressourcen, da Dr. Schaich offen zugibt, dass die Praxis Unterstützung durch weitere Ärztinnen oder Ärzte benötigt. Ebenso sind aktuell Medizinische Fachangestellte schwer zu finden, was die Personalsituation im Gesundheitswesen widerspiegelt. Trotz dieser Herausforderungen ist das Team optimistisch, dass die neuen Räumlichkeiten und die moderne Infrastruktur die bestmögliche Grundlage für die weitere Entwicklung bieten.

Entwicklung des Medizinstandorts in Nördlingen

Der Umzug der Praxis von Dr. Robert Schaich ist Teil einer größeren Entwicklung am Standort in der Augsburger Straße. Neben der gynäkologischen Gemeinschaftspraxis etabliert sich hier ein weiterer wichtiger medizinischer Akteur. Apotheker Ralf Metzger wird im Erdgeschoss des Gebäudes einen weiteren Apothekenstandort eröffnen, was die Versorgungssicherheit im Bereich vor den Toren der Stadt weiter erhöht. Bisher war die Praxis am Stoffelsberg beim Stiftungskrankenhaus angesiedelt, was nun eine räumliche Trennung der Standorte bedeutet. Mit dieser Konzentration auf einen Standort entstehen Synergien und ein dichteres Netz an medizinischen Dienstleistungen, das den Bewohnerinnen und Bewohnern in Nördlingen und dem Umland zugutekommt.