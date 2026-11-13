Praxis-Tipp: Pfannengriff-Loch als Hygiene-Halterung nutzen

Warum das kleine Loch im Pfannengriff ein entscheidender Vorteil für saubere Küche ist und wie es Flecken sowie unnötige Arbeit beim Aufräumen verhindert.

Das kleine Loch im Griff von Pfannen wird oft übersehen, dient aber als äußerst nützliche Halterung für Kochutensilien. Viele Menschen legen benutzte Kochlöffel oder Pfannenwender einfach neben den Herd oder auf die Arbeitsplatte. Diese unbedachte Gewohnheit führt jedoch schnell dazu, dass Essensreste und Flüssigkeiten auf der Oberfläche zurückbleiben, was die Arbeit beim Aufräumen erheblich erhöht.

Die verkannte Funktion des Grifflochs

Die bekannteste Verwendung des Lochs im Griff ist das Aufhängen der Pfanne, um Platz im Küchenschrank zu sparen. Doch es gibt noch eine weitere, praktische Funktion, die vielen Hausköchen entgeht. Das Loch eignet sich hervorragend als Halterung für Kochlöffel oder Pfannenwender während des Kochens. Der Küchenhelfer wird einfach in das Loch gesteckt, was einen klaren Vorteil bietet.

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Statt den benutzten Löffel auf der Arbeitsplatte oder direkt neben der heißen Herdplatte abzulegen und dort Essensreste zu hinterlassen, bleibt er direkt an der Pfanne. Dies verhindert Flecken auf der Küchenoberfläche und hält den Arbeitsbereich sauber. Zudem ist das Utensilio immer sofort wieder griffbereit, wenn die Soße umgerührt oder das Essen gewendet werden muss, ohne dass die Hände schmutzig werden.

Richtige Platzierung für maximale Sauberkeit

Beim Einstecken des Kochlöffels in das Loch im Griff sollte man auf die richtige Positionierung achten, um Tropfschäden zu vermeiden. Der Kochlöffel sollte nicht senkrecht aus dem Griff herausragen, da dies unpraktisch ist und den Kochprozess stören kann. Stattdessen lässt sich das Utensil schräg in das Loch stecken, sodass das benutzte Ende über der Pfanne liegt.

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Diese schräge Ausrichtung hat einen entscheidenden praktischen Nutzen. Tropft noch Soße, Fett oder andere Essensreste vom Kochlöffel herunter, landen diese direkt wieder in der Pfanne und nicht auf der Küchenoberfläche oder dem Herd. So bleibt die Küche sauberer, und es entsteht weniger Abwasch. Es handelt sich um einen ganz einfachen Küchentrick, der sofort im Alltag umgesetzt werden kann.

Übertragung auf andere Kochutensilien

Nicht nur herkömmliche Pfannen, sondern auch andere Kochtöpfe können von dieser Funktion profitieren. Es gibt sogenannte Stielkochtöpfe, also Töpfe mit einem langen Griff, die oft ein entsprechendes Loch am Ende des Stiels besitzen. In diesem Fall lassen sich Kochlöffel und Pfannenwender auf die gleiche Weise ablegen wie bei einer herkömmlichen Pfanne.

Auch bei einigen speziellen Kochtöpfen mit speziell geformten Griffe können sich Kochlöffel auf dem Griff ablegen lassen. Diese Konstruktion sorgt ebenfalls dafür, dass heruntertropfende Flüssigkeiten nicht die Arbeitsplatte verschmutzen. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn man mit dicken Saucen oder viel Fett arbeitet, da hier die Gefahr von Flecken und rutschigen Oberflächen besonders groß ist.