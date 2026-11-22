Im Comic Predator vs. Punisher jagt der Yautja in New York City den tödlichsten Krieger der Großstadt. Autor Tieri und Zeichner Jesús Saíz liefern ein Duell der Superlative.

Im Comic Predator vs. Punisher trifft der intergalaktische Trophäenjäger Predator auf einen Mann, der für das Töten ausgebildet wurde und nichts mehr zu verlieren hat. Der Schauplatz ist New York City, wo der Predator das ultimative Jagdobjekt für seine Trophäensammlung sucht. Autor Tieri und Zeichner Jesús Saíz haben die Geschichte nach Angaben des Artikels so angelegt, dass sie zu den spannendsten Comic-Duellen des Jahres gehört.

Der Predator lässt sich laut dem Artikel nahezu beliebig über alle Genregrenzen hinweg einsetzen, von Sci-Fi über Horror bis zur Action. Der Yautja, wie sich das Volk der Predators selbst nennt, gilt deshalb als eine der besten Kreationen der Unterhaltungsbranche. Seinen Ursprung im Kino hat die Figur im Jahr 1987 mit dem Sci-Fi-Actionfilm Predator, in dem Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielte.

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Predator trifft in New York City auf Punisher

Der Predator hat seine Zelte in New York City aufgeschlagen und sucht nach dem ultimativen Jagdobjekt. Als ein Unterweltboss nach dem anderen fällt, führt seine Fährte zum tödlichsten Krieger der Großstadt, dem Punisher.

Der Artikel beschreibt den Punisher als Gegner, der nichts mehr zu verlieren hat. Genau diese Haltung macht ihn nach Darstellung des Textes zu einem unberechenbaren Gegenspieler für den Yautja.

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Die Handlung folgt damit einer klaren Kette: Jeder gefallene Unterweltboss bringt den Predator näher an sein Ziel. Dass die Spur am Ende zum Punisher führt, bildet den Kern der Konfrontation zwischen beiden Figuren.

Der Artikel betont, dass sich der Predator in den Comics bereits mit teils ebenbürtigen Charakteren angelegt hat. Genannt werden der Terminator, Judge Dredd, Batman, Superman, Wolverine, Black Panther, Tarzan, Buffy und Archie.

Stimmen zum Comic-Duell Predator vs. Punisher

Der Verfasser des Artikels bezeichnet Predator vs. Punisher als Konfrontation der Superlative. Die Autor Tieri und Zeichner Jesús Saíz hätten laut dieser Einschätzung eines der spannendsten Comic-Duelle des Jahres geschaffen.

Der Verfasser schildert in einem persönlichen Statement, dass er sich erstmals intensiv mit dem Predator beschäftigt. Als Teenager saß er nach eigener Aussage in der ersten Reihe im Kino, als Arnold Schwarzenegger 'Schnell, zum Hubschrauber!' brüllte. Für ihn sei es deshalb ein besonderer Nervenkitzel, die beiden Figuren gegeneinander antreten zu lassen.

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Laut dem Verfasser beantwortet die Serie die alte Frage, wer die größte Killermaschine der Popkultur ist. Damit positioniert der Artikel das Duell nicht nur als Comic-Ereignis, sondern als Vergleich zweier Ikonen des Genres.

Nächste Ausgabe im Dezember und weitere Hinweise

Die nächste Ausgabe der Comic-Reihe erscheint laut dem Verfasser im Dezember. Der Artikel nennet dabei weder das Jahr noch einen genauen Veröffentlichungstag.

Der Verfasser schreibt, dass er die nächste Ausgabe kaum erwarten kann. Diese persönliche Vorfreude ist im Text der einzige Hinweis auf den Zeitplan der weiteren Hefte.

Der Artikel verweist außerdem auf eine Übersicht der Marvel-Filme und -Serien in chronologischer Reihenfolge sowie auf einen Amazon-Trailer. Darin rocken Arnold Schwarzenegger und Ritchson das Action-Fest, wie der Text festhält.