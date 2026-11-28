Bei der Verleihung des Felix-Awards vertrat die Familie von Said El Mala den FC-Profi. Dabei rückte vor allem seine Schwester Layla in den Fokus.

In Abwesenheit von Said El Mala, der sich auf das Spiel des 1. FC Köln gegen Elversberg vorbereitete, nahm seine Schwester Layla mit Mutter Sabrina und Vater Mohammed den Preis in Empfang.

Diese Familie hält zusammen – und teilt alle Erfolge auf besondere Art und Weise miteinander. Am Freitagabend stand plötzlich die Schwester von Said und Malek El Mala mit ihren Eltern Sabrina und Mohammed im Rampenlicht.aus der 3. Liga in die deutsche Nationalmannschaft sorgt auch für besondere Gala-Momente. Und wenn der 20‑jährige Shootingstar des 1.

Advertisement

Advertisement

FC Köln nicht leibhaftig dabei sein kann, übernimmt kurzerhand seine Familie! Rund 450 geladene Gäste feierten am Freitagabend in den Düsseldorfer Rheinterrassen die Ehrung zu den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres aus Nordrhein-Westfalen. Beim Felix-Award zählte El Mala zu den Gewinnern.