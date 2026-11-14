Das Jüdische Museum Berlin ehrt die Journalistin Düzen Tekkal und den Unternehmer Sir Michael Moritz mit dem Preis für Verständigung und Toleranz.

Das Jüdische Museum Berlin hat am Samstag gemeinsam mit den Freunden des Jüdischen Museums die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal sowie den britischen Unternehmer und Philanthropen Sir Michael Moritz mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet.

Diese Ehrung findet in einem Jahr statt, in dem das Museum Berlin sein 25-jähriges Bestehen feiert, und unterstreicht die Dringlichkeit von Brückenbauende Initiativen in Zeiten steigender gesellschaftlicher Polarisierung. Die Preisträger werden für ihrenmutigen Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und den politischen Rechtsruck geehrt, indem sie durch ihre jeweiligen Lebenswege und ihr öffentliches Engagement exemplarisch menschliche Verbindungen stiften.

Kern der Preisverleihung und Ehrung

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Der Preis wird seit dem Jahr 2002 vom Jüdischen Museum Berlin an Persönlichkeiten verliehen, die sich herausragend für Menschenwürde, Verständigung und ein friedliches Zusammenleben einsetzen. In diesem spezifischen Jahr wird die Verleihung durch das besondere Jubiläum des Instituts überlagert, was der Zeremonie eine historische Dimension verleiht. Die Auszeichnung selbst dient als Botschaft, dass Toleranz keine Selbstverständlichkeit ist, sondern aktive Haltung und das Engagement von Einzelpersonen erfordert, die nicht wegsehen, sondern konkret handeln. Durch die gemeinsame Ehrung zweier so unterschiedlicher Lebenstempel wird die universelle Botschaft vermittelt, dass Verständnis und Vergebung zentrale Säulen einer offenen Gesellschaft bilden.

Michael Moritz persönlich und Familientradition

Der britische Milliardär Sir Michael Moritz, der in Cardiff in Wales geboren wurde und heute 72 Jahre alt ist, fokussierte seine Dankesrede auf die Kraft des Verstehens und der Vergebung. Er erzählte von der Flucht seines Vaters aus München als 15-jähriger Jude nach England und wie dieser sein altes Kindermädchen Anna später im Allgäu besuchte. Moritz berichtete von seinen eigenen Kindheitserinnerungen aus den späten 1950er und frühen 1960er Jahren, als er mit seiner Familie in Deutschland weilte, und beschrieb dabei die Wärme, die er bis heute empfinde. Er erklärte, dass er Deutschland als Heimat empfinde, und verwies darauf, dass sein Großvater väterlicherseits trotz der Flucht aus Nazi-Deutschland in späteren Briefen vom Rheinland als sein altes Zuhause sprach. Heute nutzt Moritz sein Vermögen aus frühen Investitionen in Google und Yahoo, um mit seiner Frau Harriet Heyman über die Stiftung Crankstart Bildungschancen und kulturelle Teilhabe zu fördern.

Düzen Tekkal als Symbol für Integration

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Düzen Tekkal, die 48 Jahre alt ist und als Tochter kurdisch-jesidischer Eltern in den 1970er Jahren vor Verfolgung aus der Türkei nach Deutschland floh, bedankte sich beim Jüdischen Museum, das sie als einen Ort der Wärme bezeichnete. Sie betonte in ihrer Rede ihre Liebe zu Deutschland, das sie als ein Land der Chancen beschreibt, und sprach über ihre langjährige Arbeit für Menschenrechte. Tekkal unterstützt mit ihrer Organisation HÁWAR.help insbesondere jesidische Frauen und Mädchen, die von Gewalt und Verfolgung betroffen sind. Als Autorin, Fernsehjournalistin, Filmemacherin und Kriegsberichterstatterin nutzt sie ihre Plattform, um Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen, wofür sie auch ihre Bildungsinitiative GermanDream etablierte, die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammenführt.

Hohe Gäste und politische Botschaft

An der Gala-Dinner Veranstaltung nahmen rund 300 Gäste teil, die in eleganter Black-Tie-Kleidung und an mit roséfarbenen Sträußen geschmückten Tischen saßen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der 70 Jahre alt ist, hielt zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender, 64 Jahre, eine Begrüßungsrede zum 25-jährigen Jubiläum des Museums. Er forderte, dass Jüdinnen und Juden sich erst dann angstfrei zu ihrem Jüdischsein bekennen könnten, wenn sie die Werte des Grundgesetzes sicher leben. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 82 Jahre alt, und seine Frau First Lady Doris Schmidauer, 63 Jahre, waren anwesend. Hetty Berg sowie der Gründungsdirektor des Museums W. Michael Blumenthal, der 100 Jahre alt ist, sprachen ebenfalls zur Bedeutung der Veranstaltung und unterstrichen die Notwendigkeit von Toleranz in der modernen Gesellschaft.