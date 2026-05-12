Ein Vergleich zwischen Dacia Duster und Citroën C3 Aircross: Beide bieten günstige Kompakt-SUVs für wenig Geld. Doch bei Preisen von unter 19.000 Euro gibt es deutliche Unterschiede. Der Citroën punktet mit besserem Innenraum, der Dacia mit Allradantrieb und Autogas-Fähigkeit. Wer ist der bessere Kompromiss?

Der gesamte Fahrzeugmarkt steht vor einem Wandel – auch im günstigen Preissegment. Vor nicht allzu langer Zeit war der Dacia Logan mit seinem einmaligen Einstiegspreis von nur 7200 Euro ein echter Hingucker.

Damals bot der Rumäne viel Auto für wenig Geld, auch wenn auf einige Extras wie Seitenairbags oder Servolenkung anfangs verzichtet werden musste. Doch die Zeiten ändern sich, und Dacia hat sich längst in Deutschland etabliert. Heute verkauft das Unternehmen mehr Fahrzeuge als die unabhängige Muttermarke Renault. Dieses Erfolgsgeheimnis scheint auch andere Hersteller zu reizen.

So schickt Citroën mit dem C3 Aircross einen ebenso preiswerten wie vielversprechenden Konkurrenten ins Rennen. Mit einem Einstiegspreis von 18.890 Euro unterbietet er den Dacia Duster (ab 18.990 Euro) ganz knapp um 100 Euro.

Allerdings bietet der C3 Aircross mit einer Länge von 4,40 Metern mehr Platz und Komfort als der Duster. Der kompakte SUV basiert auf der von Stellantis weiterentwickelten Smart-Car-Plattform und bietet in der mittleren Ausstattungsvariante Plus bereits ein 10-Zoll-Touchscreen-Display. Der C3 Aircross überzeugt mit seinem geräumigerem Innenraum und seiner höherewerten Verarbeitung.

Allerdings sind einige Zusatzfeatures, wie Sitz- und Lenkradheizung, nur als kostenpflichtige Extras erhältlich und schlagen mit etwa 1000 Euro extra zu Buche. Beim Dacia Duster sind gleich von Anfang an einige oder Luxus-Features serenstaaten, darunter Fensterheber mit One-Touch-Funktion oder ein Keyless-go-System.

Zudem bietet der Duster optional Allradantrieb und eine Reichweite von bis zu 1500 Kilometern durch die Möglichkeit, Benzin mit Autogas zu mischen. Doch wer den Duster Eco-G 100 Amic mit Einstiegspreis von 18.990 Euro ins Auge fasst, sollte den versoprann C3 Aircross nicht außer Acht lassen. Der Testwagen ist allerdings mit 20.890 Euro bereits deutlich günstiger. Im direkten Vergleich überzeugt der Duster mit seiner vielseitigen Nutzung und seinem robusten Design.

Er ist das ideale Auto für alle, die einen zuverlässigen Begleiter auch abseits der Straße suchen. Der C3 Aircross setzt eher auf sein stilvolleres Design und auf mehr Komfort. Dessen Motorisierung gibt sich laut VPNhavotzvertrum SuperIs jedoch etwas eleganter und leiser. Dafür holt der Citroën beim Tempo.

Während der Duster maximal 168 Stundenkilometer schafft, erreicht der C3 Aircross mit 179 km/h eine deutlich höhere Spitzenleistung. Beide Fahrzeuge sind in erster Linie eine preiswerte Alternative für alle, die auf überein nahezu internationalen Typ fzulist stehen. Doch der C3 Aircross setzt sich in Sachen Verarbeitungstechnik und Platzverhältnisses am Ende ganz knapp vorn. Ein grüner Sieg, der aber das Gesamtbild kaum verändert





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Automobilmarkt SUV-Vergleich Preis-Leistung Kompakt-SUV Neuwagen

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