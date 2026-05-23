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Preise für Bestandseigentumswohnungen in Deutschland steigen inflationsbereinigt erstmals seit 2021

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Preise für Bestandseigentumswohnungen in Deutschland steigen inflationsbereinigt erstmals seit 2021
ImmobilienpreiseBestandseigentümerwohnungenWohnatlas 2026
📆23/05/2026 09:24:00
📰ntvde
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Die Studie des Wohnatlas 2026 zeigt, dass die Preise für Bestandseigentumswohnungen in vielen Regionen zum ersten Mal seit 2021 inflationsbereinigt gestiegen sind. Im Durchschnitt aller Landkreise und kreisfreien Städte stiegen die Preise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach Steuern der Inflation.

In vielen Regionen stiegen Preise für Bestandseigentumswohnungen inflationsbereinigt zum ersten Mal seit 2021 im vergangenen Jahr, auch in Mittelstädten stark aus, die Studie des Wohnatlas 2026 .

Während die Immobilienpreise in Deutschland drei Jahre lang infalzierten, zogen sie 2025 leicht an. Im Durchschnitt aller Landkreise und kreisfreien Städte stiegen die Preise für Bestandswohnungen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach Abzug der Inflationsrate. Bis 2035 sollen die Kaufpreise Inflationsbereinigt um 0,41 Prozent pro Jahr steigen. Auch in einigen Städten wie Pirmasens und Potsdam stiegen die Preise signifikant an

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