Preise für Skipässe: Zermatt und Frankreich im Preisvergleich

Ein Preisvergleich der 265 europäischen Skigebiete zeigt extreme Unterschiede. Zermatt führt die Teuersten an, während Frankreich günstige Alternativen bietet. Details zur Kostenentwicklung.

Der europäische Wintertourismus präsentierte in der aktuellen Saison ein extrem polarisiertes Preisniveau, das erhebliche finanzielle Entscheidungen für Urlauber erfordert. Der Ferienportalanbieter Holidu hat in einer umfassenden Analyse die Kosten für 265 Skigebiete mit mindestens 20 Pistenkilometern detailliert untersucht. Die Ergebnisse offenbaren eine massive Diskrepanz zwischen den teuersten und günstigsten Destinationen, wobei die Spannbreite zwischen den einzelnen Standorten dramatisch ist.

Teuerste Destinationen führen Schweizer Orte an

Die Analyse zeigt deutlich, dass Schweizer Destinationen die höchsten Kosten pro Person und Tag verursachen. Zermatt in der Schweiz führt die Rangliste der teuersten Skigebiete mit einem durchschnittlichen Betrag von rund 304 Euro pro Person und Tag an. Gleichzeitig positioniert sich Zermatt laut der Studie auch als das beliebteste Ziel der Gruppe. Diese hohen Kosten setzen sich aus dem Preis für einen Tages-Skipass und einer Übernachtung zusammen und knacken erstmals die 300-Euro-Marke. Dahinter folgt das italienische Cortina d'Ampezzo mit gut 290 Euro pro Person und Tag.

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Auf dem dritten Platz der teuersten Regionen rangiert das deutsche Skigebiet Gitschberg Jochtal mit etwas mehr als 271 Euro. Die Top Ten der kostspieligsten Destinationen wird zudem von weiteren schweizerischen Gebieten ergänzt, darunter St. Moritz-Corviglia. Diese Daten verdeutlichen, dass Wintersportler in den Alpenzentren erhebliche Budgetreserven für ihre Aktivität einplanen müssen, um dort auf die Piste zu kommen.

Günstigste Regionen dominieren Frankreich und Spanien

Im krassen Gegensatz dazu stehen die günstigsten Ziele der Studie, die nahezu vollständig von französischen und spanischen Gebieten dominiert werden. Das französische Skigebiet Roubion les Buisses führt die Liste der preiswertesten Destinationen an. Dort kosten Skipass und Unterkunft zusammen durchschnittlich nur 40,50 Euro pro Person und Tag. Dieser Preis beträgt weniger als ein Siebtel des Aufwands, der in Zermatt entsteht.

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Auf Platz zwei der günstigsten Gebiete folgt das französische Réallon mit 42,95 Euro pro Person und Tag. Der dritte Platz geht an Gresse en Vercors mit 49 Euro. Unter den zehn günstigsten Skigebieten finden sich ausschließlich französische Gebiete sowie ein spanisches Skigebiet. Diese Konstellation zeigt Wintersportlern mit begrenztem Budget klare Alternativen auf, die ohne massive finanzielle Einbußen bei der Qualität des Wintersportangebotes in Anspruch genommen werden können.

Deutsche Skigebiete im mittleren Preissegment

Deutschland schneidet im europäischen Vergleich mittelmäßig ab. Mit einem Durchschnittspreis von 120,84 Euro pro Person und Tag liegt Skifahren hierzulande knapp sieben Prozent günstiger als der europäische Schnitt, der bei 129,81 Euro liegt. Dennoch fehlt deutschen Destinationen die Präsenz in den Top Ten der absolut günstigsten Gebiete. Die drei preiswertesten deutschen Standorte rangieren deutlich dahinter.

Balderschwang im Allgäu gilt als höchstgelegene Gemeinde Deutschlands und liegt auf 1044 Metern Höhe direkt an der Grenze zu Österreich. Das Skigebiet belegt im europäischen Ranking Platz 71. Das nordrhein-westfälische Winterberg folgt auf Platz 83, und Brauneck in Bayern landet auf Platz 92. Obwohl Deutschland günstiger ist als der Durchschnitt, profitieren Urlauber von den extrem niedrigen Preisen der französischen Nachbarregionen.

Preise in Deutschland steigen weiter an

Trotz der relativen Günstigkeit im Vergleich zu Spitzenzielen wie Zermatt entwickeln sich die Kosten in Deutschland nach oben. Die Preise für Tagesskipässe steigen in der aktuellen Saison im Schnitt um 4,2 Prozent, wie der Verband Deutscher Seilbahnen mitteilt. Diese Preissteigerung ist auf gestiegene Energie-, Personal- und Instandhaltungskosten zurückzuführen.

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Die Betreiber argumentieren mit diesen expliziten Kostenfaktoren für die Anpassung der Tarife. Gleichzeitig verzeichnen deutsche Skigebiete wie Balderschwang einen hohen Bekanntheitsgrad, auch wenn sie nicht zu den absoluten Schnäppchenangeboten gehören. Die Analyse von Holidu bietet somit nicht nur eine Preisübersicht, sondern auch Einblick in die ökonomischen Herausforderungen des europäischen Skitourismus im aktuellen Winter.