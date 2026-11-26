Zum Jahresbeginn steigen die Kosten für das Deutschlandticket um 3,80 Euro. Während die BVG die Erhöhung automatisch durchsetzt, erfordert die S-Bahn Berlin eine aktive Zustimmung bis Ende November.

Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) und die S-Bahn Berlin implementieren ab Januar 2025 eine deutliche Preiserhöhung für das Deutschlandticket. Der monatliche Grundpreis steigt um exakt 3,80 Euro. Dieser Anstieg betrifft alle Inhaber des Abonnements, sofern sie keine Kündigungen eingereicht haben. Die Auswirkungen sind je nach Anbieter und gewählter Zahlungsmethode unterschiedlich zu bewerten.

Automatische Abrechnung bei der BVG

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) setzen die neue Tarifierung automatisch um. Betroffene Kunden müssen kein weiteres Handeln vollziehen. Die BVG begründet dieses Vorgehen damit, dass die neuen Tarife offiziell genehmigt und bekanntgegeben wurden. Die Abbuchung von 3,80 Euro mehr erfolgt direkt vom Konto. Auch Inhaber eines Jobtickets über die Gehaltsabrechnung sind von dieser Erhöhung betroffen.

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Dieser Prozess läuft vollautomatisch ab. Eine explizite Zustimmung der Kunden zu den neuen Konditionen ist bei der BVG nicht erforderlich. Der Anbieter geht davon aus, dass die Transparenz durch die vorherige Bekanntmachung gewährleistet ist. Kunden, die den Preisanstieg nicht akzeptieren, müssen das Abonnement selbstständig kündigen. Erfolgt dies nicht, gilt der neue Preis ab dem 1. Januar.

Kritische Frist bei der S-Bahn Berlin

Die Deutsche Bahn und ihre Tochtergesellschaft S-Bahn Berlin haben einen strikteren Prozess gewählt. Kunden, die ihr Deutschlandticket über die S-Bahn Berlin erworben haben, müssen der Preiserhöhung aktiv zustimmen. Die dafür notwendige Einwilligung muss bis spätestens 30. November erteilt werden. Versäumt der Kunde diese Frist, gilt das Ticket nach Ablauf des Jahres nicht mehr unter den neuen Bedingungen.

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Diese Regelung kann für Fahrgäste im Alltagsstress oder während eines Urlaubs problematisch sein. Die S-Bahn Berlin versendete entsprechende Schreiben oder E-Mails bereits Ende Oktober. Werden diese Informationsunterlagen übersehen, droht den Betroffenen ein unbeabsichtigter Vertragsverlust. Sie könnten ab Januar versehentlich als Schwarzfahrer gelten, wenn ihr Ticket nicht mehr gültig ist.

Reaktionen und Kundenfeedback

Die S-Bahn Berlin stellt ihre Regelung als besonders kundenfreundlich dar. Das Unternehmen argumentiert, dass Fahrgäste dadurch ausdrücklich auf die Preiserhöhung hingewiesen werden. Dies ermöglicht eine freie Entscheidung darüber, ob die neuen Konditionen akzeptiert werden. Die Bahn betont, dass sie nicht vorhersagen kann, wie viele Tickets unbeabsichtigt verloren gehen. Es lässt sich nicht unterscheiden, ob eine Zustimmung versehentlich fehlt oder bewusst wegen des Preises verweigert wird.

Ein Sprecher der Bahn erklärte, dass keine genauen Zahlen zu unbeabsichtigten Kündigungen vorliegen. Viele Kunden könnten aufgrund des Alltagsstresses die Mail oder den Brief ignorieren. Die Bahn weist zudem online und in sozialen Medien auf die Notwendigkeit der Zustimmung hin. Trotz dieser Kommunikationsmaßnahmen bleibt das Risiko höher als bei der automatischen Abrechnung der BVG.

Weitreichende Folgen für weitere Tickets

Auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat zur Situation Stellung bezogen. Auf Anfrage heißt es, jedes Verkehrsunternehmen sei selbst für das Verfahren zuständig. Prinzipiell kann jedes Unternehmen das Jobticket anbieten. Zudem müssen Nutzer bestimmter Firmentickets aufpassen. Diese wurden zugunsten des Deutschlandtickets eingestellt und enden ebenfalls zum Jahreswechsel.

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Betroffen sind verschiedene Tickets, die Teile von Brandenburg abdecken oder für das VBB-Gesamtnetz gelten. Auch Gelegenheitsfahrer, die aus Gewohnheit Papier-Fahrscheine kaufen, sollten vorsichtig sein. Ungestempelte Fahrkarten können binnen sechs Monaten aufgebraucht werden. Alternativ bieten sich ein Umtausch gegen Zuzahlung oder eine Erstattung bei dem ausstellenden Unternehmen an. Die klare Trennung der Zuständigkeiten erfordert von allen Nutzern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.