Die Playa de Palma erlebt im Sommer 2026 einen drastischen Anstieg der Strandpreise und eine Reduzierung der Liegen, wodurch Urlauber früh aufstehen oder viel Geld ausgeben müssen, um einen Platz am Sand zu sichern.

Der Sommer an der Playa de Palma auf Mallorca hat sich zu einem wahren Glücksspiel für Sonnenanbeter entwickelt. Wer frühzeitig die weichen Dünen erreichen will, muss nicht nur Glück, sondern auch ein beträchtliches Budget mitbringen.

Laut Aussagen eines deutschen Urlaubers, der mit der Mallorca Zeitung sprach, sind die begehrten Strandliegen am berühmten Ballermann bereits gegen 10 Uhr morgens vollständig belegt. Späte Ankömmlinge finden daher nur noch staubigen Sand, in den sie ihr Handtuch legen können. Der Grund für das plötzlich steigende Unbehagen am Strand liegt in einer Reihe von Veränderungen, die die lokale Verwaltung und die Betreiber der Strandinfrastruktur vorgenommen haben.

Nach einem jüngsten Betreiberwechsel kostet eine einfache Liege nun zehn Euro statt der früher üblichen sechs Euro, und ein Sonnenschirm kostet ebenfalls zehn Euro. Wer sich also ein komfortables Strandsetup wünscht, muss für zwei Liegen und einen Schirm rund dreißig Euro pro Tag einplanen. Noch exklusivere Angebote gibt es in den neu eröffneten VIP-Bereichen, wo Luxusbetten direkt am Meer angeboten werden und die Preise laut spanischen Medien bis zu siebzig Euro pro Tag erreichen können.

Die Preisexplosion steht im Kontrast zu einer gleichzeitig steigenden Besucherzahl. Die Playa de Palma bleibt weiterhin eines der beliebtesten Ziele für deutsche Urlauber, die jedes Jahr tausende anreisen, um das warme Mittelmeer zu genießen. Schon am Vormittag berichten zahlreiche Reisende von komplett belegten Strandabschnitten und kaum noch verfügbaren Plätzen. Die offiziellen Zahlen belegen, dass die Stadt Palma die Anzahl der verfügbaren Strandliegen drastisch reduziert hat: Von früher rund sechstausend liegen jetzt nur noch viertausendvierhundertsechsunddreißig Liegen zur Verfügung.

Auch die Anzahl der Sonnenschirme wurde verringert, was von den Behörden mit Platzproblemen und dem Rückgang der Sandmenge am Strand begründet wird. Kritiker jedoch warnen, dass Mallorca zunehmend zu einem Luxusziel verfällt, das sich nur noch ein Teil der Bevölkerung leisten kann. Trotz der Preissteigerungen und der reduzierten Ausstattung bleibt die Nachfrage nach einem Platz am Strand ungebrochen. Die lokalen Gemeinden Palma, Alcúdia und Calvià veröffentlichen regelmäßig aktualisierte Zahlen zu den Strandressourcen, wobei die Daten von 2026 bis 2029 reichen.

Diese Informationen zeigen, dass noch immer ein signifikanter Andrang besteht, wobei Besucher bereit sind, deutlich höhere Beträge zu zahlen, um ein Stück Sonne zu ergattern. Für viele Reisende stellt die Investition in einen Liegeplatz jedoch einen unverzichtbaren Teil des Urlaubs dar, da er den Komfort und die Möglichkeit bietet, den ganzen Tag über das klare blaue Wasser zu genießen.

Die Diskussion darüber, ob die Preisentwicklung den Charakter des klassischen Mallorquinischen Strandurlaubs verändert, wird wohl noch lange weitergehen, während die Sonne über der Playa de Palma unnachgiebig weiter brennt





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