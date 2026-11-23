Alles zum Preisgeld der PDC Darts-WM 2027: 1 Mio. Pfund für den Sieger, 5 Mio. insgesamt. Steuerpflicht in England und historische Preissteigerung.

Die Preisgeld er für die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2027 im Londoner Alexandra Palace sind festgelegt und spiegeln die enorme finanzielle Bedeutung des Turniers wider. Der Titelgewinner der kommenden Weltmeisterschaft erhält exakt eine Million Pfund. Damit steigt der Gewinn des Champions im Vergleich zum Sieger der Darts-WM 2025 auf das Doppelte an, was die wettbewerbsintensive Natur des Sports unterstreicht.

Zahlungen im Detail und Gesamtpool

Der gesamte verfügbare Preispool für die PDC Darts-WM 2027 beträgt fünf Millionen Pfund, was einem Wert von circa 5,96 Millionen Euro entspricht. Dieser Betrag bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert stabil. Allerdings wird die Verteilung der Summen durch das Ausscheiden der Preise aus der Darts-WM 2025 aus dem zwei-Jahres-Fenster der Weltrangliste beeinflusst, da diese Mittel nicht mehr für die PDC Order of Merit zählen.

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Die 128 Teilnehmer starten in der ersten Runde direkt in einen Wettkampf, bei dem bereits in den frühesten Phasen nennenswerte Geldbeträge ausgeschüttet werden. Die Struktur der Auszahlungen belohnt nicht nur den finalen Sieg, sondern auch das erfolgreiche Abschneiden in den vorderen Runden des Turniers im historischen venue.

Einfluss auf die PDC Order of Merit

Die Platzierung in der PDC Weltrangliste, auch bekannt als PDC Order of Merit, basiert direkt auf den Preisgeldern, die ein Spieler oder eine Spielerin über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre bei offiziellen Ranglistenturnieren gewonnen hat. Da die Darts-WM das Turnier mit den höchsten Preisgeldern im Kalender ist, hat sie einen dementsprechend großen Einfluss auf die Weltrangliste.

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Die Platzierung in dieser Liste bestimmt über Startplätze und Setzpositionen bei großen Turnieren. Zudem ist sie maßgeblich für den Erhalt von Tour Cards, also den professionellen Startberechtigungen auf den Turnierserien. Ein starkes Abschneiden im Alexandra Palace sichert daher nicht nur unmittelbares Einkommen, sondern langfristige Karriereperspektiven.

Historische Entwicklung und Preissprünge

Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht, wie drastisch sich die finanziellen Rahmenbedingungen seit der ersten Austragung verändert haben. Bei der Darts-WM 1994 in Essex lag das gesamte Preisgeld noch bei 64.000 Pfund. Der damalige Gewinner Dennis Priestley erhielt 16.000 Pfund. Im Folgejahr 1995 sank das Preisgeld sogar auf 55.000 Pfund, wovon der Sieger 12.000 Pfund bekam.

Seitdem ist der Preispool um rund 7.712 Prozent angestiegen. Im Jahr 2016, also vor zehn Jahren, gewann der Champion 300.000 Pfund. Das gesamte Spielerfeld, das damals aus 72 Teilnehmern bestand, teilte insgesamt 1,5 Millionen Pfund unter sich auf. Heute beträgt der Gewinn des Siegers eine Million Pfund bei einem Gesamtpool von fünf Millionen Pfund.

Steuerliche Pflichten für die Profis

Darts-Profis müssen ihr WM-Preisgeld versteuern. Die Darts-Spieler müssen bei der WM auf ihr Preisgeld in England grundsätzlich britische Einkommensteuer zahlen. Die weitere Versteuerung hängt vom Wohnsitz und der individuellen steuerlichen Situation der jeweiligen Sportler ab.