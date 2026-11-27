Padel-Tennis gilt laut Statista als die weltweit am schnellsten wachsende Sportart. Wer den Mix aus Tennis und Squash mal ausprobieren möchte, braucht dafür einen Padel-Schläger. Praktisch, dass gerade Black Friday ist!

Padel-Hallen schießen in Deutschland aus dem Boden. Kein Wunder, denn der Mix aus Tennis und Squash macht Spaß. Padel- Tennis gilt laut Statista als die weltweit am schnellsten wachsende Sportart.

Wer den Mix aus Tennis und Squash mal ausprobieren möchte, braucht dafür einen Padel-Schläger. Praktisch, dass gerade Black Friday ist! Ein Padel-Schläger kostet schnell mal 100 Euro und mehr. Aktuell gibt es die Möglichkeit, Black-Friday-Rabatte bei Amazon und anderen Händlern für den Einkauf von Equipment zu nutzen.

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Wir stellen die bestenHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Auf den ersten Blick erinnert Padel an Tennis, allerdings ist das Spielfeld kompakter, die Schläger sind kürzer und um das Spielfeld herum steht ein Käfig aus Glas und Metall. Gespielt wird meist im Doppel, aber auch Einzel-Duelle sind auf schmaleren Singlecourts möglich.