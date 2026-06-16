Preisschock bei der WM 2026: Bier kostet bis zu 23 Dollar

Die Preise für Bier und Snacks bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sorgen für Empörung. Ein Becher Bier kostet teilweise so viel wie ein Tageslohn eines Mindestlohnempfängers in Mexiko.

Die Preise für Bier und Verpflegung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgen für großes Aufsehen. Fans, die zu den Spielen reisen, müssen tief in die Tasche greifen - insbesondere für ein kühles Blondes.

Ein einziger Becher Bier kann in den Stadien so viel kosten wie in Deutschland ein ganzer Kasten. In der Heimat bekommt man zur WM-Zeit oft schon für rund zehn Euro einen Kasten Premiumbier, denn der Preiskampf auf dem Biermarkt ist enorm. Doch in Nordamerika sieht die Welt anders aus: Dort erreicht ein Becher Bier schnell das Niveau eines Mindestlohn-Tagessatzes.

Das österreichische Portal heute.at schrieb von absurden Preisen im WM-Stadion und riet den Fans, Hunger und Durst vor dem Stadion zu stillen. Auch in Australien schlug das Thema Wellen, und news.com.au titelte über die Empörung der Fußballfans. Die Weltmeisterschaft geht mit horrenden Ticket-, Flug- und Hotelkosten ohnehin mächtig an den Geldbeutel, aber im Stadion setzt sich der Preiswahnsinn fort.

Im Levi's Stadium von Santa Clara nahe San Francisco werden für ein Import-Bier bis zu 23 Dollar fällig - umgerechnet rund 19,80 Euro für weniger als einen halben Liter. Ein amerikanisches Bier mit 0,47 Litern kostet 21 Dollar, also 18,10 Euro. Selbst im Finalstadion in East Rutherford bei New York ist es mit rund 13,80 Euro für einheimisches und 14,65 Euro für importiertes Bier kaum günstiger. In Inglewood, Kalifornien, werden für 0,59 Liter Bier knapp 16 bis 17 Euro aufgerufen.

Dazu kommen Snacks wie Pommes für über 17 Euro in Philadelphia oder Chips für etwa 6,50 Euro. Viele Fans aus den USA, die an überhöhte Stadionpreise gewöhnt sind, fragen sich laut dem Sportportal The Athletic, worum es bei dem ganzen Aufruhr eigentlich geht. Dass ein Wasser im WM-Stadion von Dallas aber umgerechnet über sieben Euro kostet, bezeichnete selbst das amerikanische Portal als lächerlich.

Die englische Sun spottete über die Preispolitik: Die amerikanischen Fans können sich eher diese Preise leisten als eine Niederlage des US-Teams verkraften. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. In Atlanta hat Stadion-Besitzer Arthur Blank, ein milliardenschwerer Unternehmer, eine rote Linie gezogen: Die Preise sollen auch während der WM fair bleiben. Ein knapper Liter Sprudelwasser kostet dort umgerechnet unter 3,50 Euro, ein knapp 0,6 Liter großes US-Bier gibt es für gut 7,70 Euro.

Blank sagte gegenüber The Athletic, er möchte, dass sich die Menschen wie zu Hause fühlen - sicher, geborgen, willkommen, geliebt und respektiert. Diese Dinge stünden nicht zur Diskussion, weder für die WM noch für den Super Bowl. In Mexiko dagegen zogen die Preise kräftig an. Im Aztekenstadion kostete ein Bier beim Auftaktspiel 310 Pesos, umgerechnet etwa 15,50 Euro.

Der Fan Martín Gómez aus Mexiko-Stadt bezeichnete dies als extrem teuer, selbst teurer als bei der Formel 1. Aber er versicherte, dass sie es trotzdem getrunken haben. Der eigentliche Schockmoment: Der gesetzliche Mindestlohn pro Tag beträgt in Mexiko seit dem 1. Januar 315,04 Pesos - etwa 15,80 Euro.

Ein einziges Bier im Stadion kostet also fast den kompletten Tageslohn eines Mindestlohnempfängers. Diese Preisgestaltung wirft Fragen nach der Erschwinglichkeit von Sportgroßereignissen auf und zeigt die Kluft zwischen verschiedenen Einkommensgruppen. Die Diskussion um die Fairness der Preise wird sicherlich noch lange anhalten





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