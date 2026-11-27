Der Tankstellenverband warnt vor erheblichen Preisanstiegen bei Benzin und Diesel zum Jahreswechsel. Durch das Auslaufen staatlicher Entlastungen und steigende CO2-Abgaben rechnen Experten mit mindestens 17 Cent mehr pro Liter, wobei die Endkunden möglicherweise den Nachteil tragen.

Der Tankstellenverband rechnet mit mindestens 17 Cent mehr pro Liter. Sprecher Herbert Rabl warnt vor einem teuren Jahresstart für Autofahrer. Autofahrer müssen sich zum Jahreswechsel auf höhere Spritpreise einstellen.

„Allen Autofahrern droht im neuen Jahr ein empfindlicher Preisschock“, warnt Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellenverbands, gegenüber der „Bild“. Der Verband rechne mit einem Anstieg von mindestens 17 Cent pro Liter. Die höhere CO₂-Abgabe sei dabei noch nicht eingerechnet. Ein Grund für den erwarteten Anstieg: Zum 1.

Advertisement

Advertisement

Januar läuft die staatliche Entlastung beim Sprit aus. Dadurch kommen rund 17 Cent pro Liter hinzu.