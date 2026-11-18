Die Royal Meteorological Society kürt die besten Wetterfotografen. Der Sieger Francisco Bailón Rodríguez zeigt einen faszinierenden Nebelfall auf Mallorca.

Die britische Royal Meteorological Society (RMetS) hat die diesjährigen Sieger des internationalen Wettbewerbs Weather Photographer of the Year bekannt gegeben. Die renommierte Meteorologen-Organisation würdigt damit seit vielen Jahren die weltweit besten Aufnahmen von atmosphärischen Phänomenen. Ausgezeichnet wurden Fotografen, die auch unter extremsten Bedingungen wie starkem Sturm, dichtem Nebel oder greller Sonne ihre Kameras einsetzen, um die Kraft und Schönheit der Natur festzuhalten.

Siegerszene auf der spanischen Insel Mallorca

Der erste Platz im Hauptwettbewerb geht an den Fotografen Francisco Bailón Rodríguez für seine Aufnahme eines spektakulären Nebelfalls auf Mallorca. Das Bild zeigt die Halbinsel Formentor, die von lokalen Einwohnern auch als Treffpunkt der Winde bekannt ist. Rodríguez hat den Moment des ersten Morgenlichts eingefangen, als dichter Nebel die felsigen Klippen hinabströmte und dabei die Form eines Wasserfalls annahm. Die Szene entstand unter idealen meteorologischen Bedingungen, die durch eine Kombination aus Hochdruckwetter und nächtlicher Abkühlung entstanden sind.

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Nach mehreren Tagen mit Hochdruck und Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit führte die abnehmende Lufttemperatur an klaren Nachten zur Kondensation von Wasserdampf. Ein Südwestwind trieb den Nebel schließlich über die Meeresküste, wo er schwerkraftbedingt sanft zu Boden glitt. Die Auszeichnung lobt insbesondere die technische Umsetzung des Bildes, bei der die Bewegung der Wolken durch die gewählte Belichtungsdauer perfekt eingefangen wurde.

Zweiter Platz dokumentiert Dämmerungsstrahlen über Asien

Den zweiten Rang belegte Weilu Chen mit einer Aufnahme der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke im Morgengrauen. Das Foto ist 55 Kilometer lang und fängt den Übergang von Regen zu Sonnenschein ein. Jurymitglied Kevin Thomas hob hervor, wie das Bild den Betrachter auf wunderbare Weise durch verschiedene Landschaftselemente führt, beginnend bei der Hängebrücke und endend bei den Dämmerungsstrahlen.

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Die goldenen Farben und die sichtbaren Lichtstrahlen sind direkte Folgen der tiefstehenden Sonne, die ihre Strahlen durch eine dickere Schicht der Atmosphäre schicken muss. Dies führt dazu, dass blaue Lichtwellen gestreut werden und das Licht rötliche bis goldene Farbtöne annimmt. Parallel dazu blockieren Wolken einen Teil des Sonnenlichts, was lange Schatten wirft und das Phänomen der Dämmerungsstrahlen hervorruft. Staubpartikel in der Luft machen diese Lichtbündel für das menschliche Auge deutlich sichtbarer.

Dritter Platz dokumentiert Superzellen in den USA

Den dritten Platz in der Hauptkategorie sicherte sich Laura Hedien mit einer Dokumentation von Sturmjagd in den Sandhills von Nebraska in den USA. Das Bild zeigt eine Superzelle, von der aus Blitze in die dahinterliegenden Sanddünen einschlagen, statt in den vorderen See zu treffen. Die Royal Meteorological Society hebt hervor, dass der Blitz ein charakteristisches Merkmal offenbart, das aus der Vorderseite des Gewitters ragt.

Bei diesem Merkmal handelt es sich um eine Arcus-Wolke, die sich als lange, dünne und tief hängende Formation zeigt. Obwohl solche Wolken oft mit trockenem Wetter in Verbindung gebracht werden, kündigen sie häufig Unwetter mit heftigen Regenschauern und starken, böigen Winden an. Die Aufzeichnung dieser dynamischen Strukturen gilt als seltene und wissenschaftlich wertvolle Dokumentation der Gewitterdynamik.

Publikumspreis ehrt Fotografen in Vietnam

Neben den Jury-Preisen wurde auch der Publikumspreis vergeben. Dieser ging an Mahmudul Hasan, der seine Aufnahme bei den Teebergen von Long Coc in Vietnam einreichte. Um den perfekten Moment der aufgehenden Sonne von einem Aussichtsturm aus festzuhalten, stand der Fotograf bereits um drei Uhr morgens auf. Er begab sich in die Dunkelheit, um den abgelegenen Aussichtspunkt zu erreichen, was sich durch die einzigartige Qualität des Bildes auszuzahlen schien.

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Der Wettbewerb Weather Photographer of the Year wird jährlich durchgeführt und lockt Teilnehmer aus aller Welt an. Die ausgewählten Bilder dienen nicht nur der ästhetischen Wertschätzung, sondern tragen auch zur öffentlichen Wahrnehmung meteorologischer Prozesse bei. Durch die visuelle Dokumentation extremer Wetterlagen wird das Interesse an Klimawissenschaft und atmosphärischer Dynamik in der breiten Bevölkerung gefördert. Die gezeigten Bilder repräsentieren einen Schnappschuss der globalen Wettervielfalt und der technischen Fähigkeiten moderner Fotografen.