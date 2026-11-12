Preisträgerinnen der Goldenen Bild der Frau 2026 geehrt

Am 18. November 2026 findet die 19. Verleihung der Goldenen Bild der Frau statt. Fünf Preisträgerinnen für soziales Engagement werden ausgezeichnet und mit Geldpreisen unterstützt.

Am Mittwoch, den 18. November 2026, wird zum 19. Mal die GOLDENE BILD der FRAU verliehen. Das prestigeträchtige Event ehrt dieses Jahr fünf Frauen, die sich durch herausragendes soziales Engagement, Zusammenhalt und Toleranz auszeichnen. Die Veranstaltung findet ab 19.45 Uhr kostenfrei als Livestream auf YouTube statt, wobei die Gewinnerinnen bereits Wochen zuvor im öffentlichen Raum wahrgenommen werden können.

Kampagne in über 20 deutschen Städten

Die neuen Preisträgerinnen sind in mehr als 20 deutschen Städten mit Plakaten präsent. Die Werbeflächen reichen von Bushaltestellen und Fußgängerzonen bis hin zu riesigen digitalen Screens, die teilweise bis zu neun Quadratmeter groß sind. Möglich macht diese intensive Sichtbarkeit der langjährige Partner WallDecaux. Andreas Prasse, Geschäftsführer von WallDecaux, betont, dass man schon zum 18. Mal als Partner fungiert. Das gemeinsame Ziel besteht darin, dem Engagement der Frauen Reichweite zu geben. Die Preisträgerinnen werden im Rahmen dieser Plakatkampagne für ihren Einsatz gewürdigt, wobei die Sichtbarkeit in der Gesellschaft als zentraler Wert gilt.

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Fotografische Begleitung durch Kai Pflaume

Das Foto-Shooting markiert den Auftakt für das Goldjahr 2026. Für die Preisträgerinnen ist dieser Termin aufregend und voller goldener Momente. Auch der TV-Star und Moderator Kai Pflaume bezeichnet den Termin als Herzensangelegenheit. Er begleitet das Event seit dem ersten Tag und bezeichnet die GOLDENE als eine feste Verabredung. Bei der Umsetzung arbeiten Fotografien von GABO, WallDecaux, die Kreativagentur Frahm und Wandelt sowie Stylisten zusammen. Ziel ist es, den guten Taten ein sichtbares Gesicht zu verleihen und die Leistungen der ausgezeichneten Frauen würdig zu dokumentieren.

Finanzielle Unterstützung durch die Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie unterstützt die Projekte der Preisträgerinnen bereits zum siebten Mal. Insgesamt werden fünf Projekte mit jeweils 15.000 Euro gefördert. Darüber hinaus können Leserinnen und Leser über einen Publikumswettbewerb entscheiden, welcher Frau zusätzlich 30.000 Euro für ihre Sache zugutekommen. Der Vorsitzende der Lotterie hebt hervor, dass Begegnungen mit Mut und Engagement echte Veränderungen bewirken. Die Stiftung unterstützt nicht nur die inspirierenden Projekte, sondern erwartet auch emotionale Momente während des Abends, die nachhaltig wirken sollen.

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Engagierte Preisträgerinnen mit sozialen Projekten

Rita Ebel, 68 Jahre alt, baut mit ihrer Organisation Pro Mater Sano e.V. bunte Brücken für mehr Teilhabe. Als Lego-Oma fertigt sie aus Legosteinen Rollstuhlrampen, um fehlende Barrierefreiheit sichtbar zu machen. Nach ihrer Krebserkrankung vor zehn Jahren setzt sie sich für betroffene Frauen und Kinder ein. In Manila aufgewachsen, unterstützt Katjaa als Waise aus Bayern nun Kinder in ihrer Heimat mit Matulonghilfreich e.V. durch Bildung und Schutz. Zudem rettet eine Kölnerin über innatura GmbH Hygiene- und Haushaltswaren, die sonst wegen kleiner Mängel vernichtet würden.

Kara hingegen sorgt mit der Tiertafel Hamburg e.V. dafür, dass Haustiere nicht aus Geldnot abgegeben werden müssen. Sie bietet Futter, tierärztliche Hilfe und soziale Beratung an. Der Hintergrund ihrer Arbeit liegt in ihrem eigenen Erleben von Jobverlust, Krankheit und Mini-Rente. Alle diese Initiativen demonstrieren die Bandbreite sozialen Engagements. Die Gewinnerinnen stellen durch ihre konkreten Projekte dar, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und Toleranz in der Praxis gelebt werden können.