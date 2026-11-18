Die Goldene Bild der Frau 2019 ehrt Jermabelle Westner, Rita Ebel und Charlotte Arnold für ihr Engagement in Manila, Hanau und Hamburg. Lesen Sie ihre Geschichten.

Am kommenden Mittwoch finden in Hamburg die feierlichen Preisverleihungen zur Goldenen Bild der Frau statt. Bei dieser Veranstaltung werden außergewöhnliche Frauen für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Die diesjährigen Preisträgerinnen repräsentieren unterschiedlichste Bereiche und stammen aus verschiedenen Städten, darunter Manila, Hanau und Hamburg. Ihre gemeinsamen Merkmale sind ein unbeugsamer Wille und der unbeirrbare Anspruch, Leben anderer positiver zu gestalten. Jede der geehrten Frauen hat persönliche Schicksalsschläge in eine Mission verwandelt, die nun Tausenden Menschen hilft.

Jermabelle Westner rettet Kinder in Manila

Jermabelle Westner weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn das Leben bereits vor dem eigentlichen Start entschieden scheint. Sie wuchs in den Slums der philippinischen Hauptstadt Manila auf und verlor dort früh ihre Eltern. Mit dem Alter von zehn Jahren wurde das Waisenmädchen von ihrer Tante und deren Ehemann ausadoptiert. Ihren ersten Deutschunterricht erhielt sie über die Figur Pippi Langstrumpf aus den Büchern. Diese Sprache und die damit verbundene Bildung gaben ihrem Leben eine Wendung, die für viele Kinder in dieser Region bis heute unerreichbar bleibt.

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Trotz ihrer eigenen Chance vergisst Jermabelle Westner nie ihre Wurzeln. Aus dem Glück ihres neuen Lebens macht sie eine lebenslange Aufgabe. Im Jahr 2019 gründete sie die Organisation Manilana Kids und kehrte an den Ort ihrer Kindheit zurück. In Manila entscheiden dort immer noch Armut, Drogen und Gewalt darüber, welche Zukunftschancen ein Kind erhält. Ihr Ziel ist es, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Beim Basteln, Theaterspielen oder bei der Unterstützung bei Hausaufgaben sollen die Kinder entdecken, was in ihnen steckt. Die Botschaft ist klar: Jedes Kind kann etwas, ist etwas wert und darf von mehr träumen. Die Stärke Jermabelle Westners liegt darin, dass sie ihre eigene schwere Vergangenheit nicht verdrängt, sondern sie als Grundlage für Hoffnung nimmt. Sie kämpft dafür, dass der Beginn einer Geschichte nicht das Ende bestimmt.

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Rita Ebel baut Rampen aus Legosteinen

Manchmal reicht eine einzige Stufe, um einen Menschen vollständig auszuschließen. Seit einem Verkehrsunfall vor 31 Jahren sitzt Rita Ebel im Rollstuhl. Die Hanauerin lässt sich jedoch nie darauf reduzieren, was sie nicht mehr tun kann. Im Gegenteil: Sie wird Europameisterin im Trick-Wasserski, fährt Stand-Up-Paddling und Kajak. Ihr Rollstuhl bestimmt nicht die Größe ihres Lebens. Dennoch behindern sie im Alltag oft kleine Dinge wie eine Stufe vor einem Café oder ein nicht zugängliches Geschäft.

Rita Ebel will sich mit diesen Barrieren nicht abfinden. Zusammen mit ihrem Mann Wolfgang begann sie im Jahr 2019 mit dem Bau von Rampen aus bunten Legosteinen. Mittlerweile sind 156 Auffahrhilfen aus mehr als drei Tonnen dieser Steine entstanden. Durch das Projekt Rampenbau wird die 68-Jährige weit über Hanau hinaus bekannt. Die Bauanleitungen wurden in neun verschiedene Sprachen übersetzt und mehr als 1000-mal verschickt.

Die Initiative Manilana Kids, von der zuvor die Rede war, könnte hier verwechselt werden, doch Ritas Projekt trägt den Namen Perspektivwechsel. Damit setzt sie Menschen selbst in den Rollstuhl. Beim Einkaufen, Busfahren oder Meistern von Bordsteinen wird plötzlich sichtbar, was sonst leicht übersehen wird. Rita Ebel nutzt ihre Stärke, um anderen den Weg freizumachen. Sie wartet nicht darauf, dass die Welt barrierefreier wird, sondern macht sie selbst Stein für Stein zugänglicher.

Charlotte Arnold hilft krebskranken Müttern

Zwischen einem der schönsten und einem der schwersten Momente im Leben von Charlotte Arnold liegen gerade einmal fünf Tage. Mit 31 Jahren erfährt sie, dass sie schwanger ist. Ärzte hatten ihr zuvor gesagt, sie könne keine Kinder bekommen. Kurz darauf ertastet Charlotte einen Knoten in ihrer Brust. In der zehnten Schwangerschaftswoche fällt die Diagnose Brustkrebs. Ihre Frauenärztin rät zu einer Abtreibung, doch für Charlotte kommt das nicht infrage. Sie fühlt, dass dieses Kind sie gesucht hat.

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Charlotte kämpft gegen den Krebs, während in ihr ein neues Leben wächst. Die Chemotherapie dauert bis zur Geburt an, gefolgt von Bestrahlungen. Ihre Frauenärztin hatte damals geraten, den Termin der Abtreibung mit dem der Geburt zusammenzulegen. Letzteres war gerade geplant. Charlotte lässt sich Fotos machen, mit Babybauch und Glatze. Ihre Tochter Sophia kommt schließlich gesund zur Welt. Doch Charlotte erfährt auch, wie wenig Kraft kranke Mütter für Bürokratie aufbringen müssen. Abgelehnte Anträge auf Haushaltshilfe und Widersprüche bei Behörden belasten sie zusätzlich.

Heute setzt sich Charlotte Arnold für junge Mütter ein, die an Krebs erkrankt sind. Im Jahr 2019 gründete sie den Verein Mütter gegen Krebs. Der Verein hilft Schwangeren und jungen Müttern bei Anträgen, bietet seelische Beratung an und springt finanziell ein, wenn Familien in Not geraten. Charlotte kann die Diagnose und die Angst nicht nehmen, aber sie sorgt dafür, dass keine Frau all das allein tragen muss. Ihre eigene Stärke trägt heute andere Frauen, damit sie Kraft für das Gesundwerden und Weiterleben haben können.

Preisträgerinnen Goldene Bild der Frau 2019

Am kommenden Mittwoch werden in Hamburg die Preisträgerinnen der Goldenen Bild der Frau geehrt. Die Veranstaltung würdigt das außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement von Frauen in verschiedenen Disziplinen. Jermabelle Westner, Rita Ebel und Charlotte Arnold stehen als die ausgewählten Heldinnen dieses Jahres im Fokus der Ehrung. Ihre Geschichten demonstrieren, wie weibliche Stärke bedeuten kann, nicht wegzusehen, sondern anzupacken.

Die drei Preisträgerinnen machen aus eigenen Schicksalsschlägen neue Hoffnung für andere. Sie nehmen Missstände nicht einfach hin, sondern schaffen konkrete Lösungen. Jermabelle Westner arbeitet in Manila, Rita Ebel in Hanau und Charlotte Arnold in Hamburg. Ihr gemeinsames Ziel ist es, das Leben anderer zu verändern. Die Goldene Bild der Frau zeichnet diesen unermüdlichen Willen aus und honoriert die Arbeit, die im Verborgenen stattfindet, aber große Wirkung entfaltet.