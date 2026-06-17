Preisvergleich der Dauerkarten in München: FC Bayern bleibt im Stehbereich günstiger als 1860 München

Ein detaillierter Vergleich der Saisonkarten-Preise für 2026/27 zeigt große Unterschiede zwischen FC Bayern und TSV 1860 München, während letzterer mit finanziellen Krisen kämpft.

Während die gesamte Fußballwelt derzeit gespannt auf die bevorstehende XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko blickt, gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt Neuigkeiten, die für die lokalen Anhänger von immenser Bedeutung sind.

Es geht dabei nicht um die üblichen Transfergerüchte oder taktische Neuerungen auf dem Platz, sondern um die finanzielle Seite des Stadionbesuchs. Der FC Bayern München hat die offiziellen Preise für die Dauerkarten der Bundesliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Dabei zeigt sich ein bemerkenswertes Phänomen: Trotz des globalen Status und des enormen wirtschaftlichen Erfolgs des Double-Siegers bleiben die Stehplatz-Abos in der Allianz Arena überraschend erschwinglich.

Für Vollzahler liegt der Preis bei lediglich 180 Euro für die gesamte Liga-Heimsaison, was den Zugang zum Profifußball für viele Fans attraktiv hält. Im krassen Gegensatz dazu steht die Situation beim Stadtrivalen TSV 1860 München. Hier ist die Preisgestaltung für die Stehplatz-Dauerkarten mit 330 Euro deutlich höher angesetzt, was fast dem Doppelten des Preises beim FC Bayern entspricht. Diese Preisgestaltung ist besonders brisant, da der Verein derzeit in einer tiefen Krise steckt.

Der Tabellen-Achte der letzten Drittliga-Saison musste einen Zwangsabstieg in die Regionalliga hinnehmen, doch die Preise wurden bereits vor diesem dramatischen Schritt festgelegt. Für die treuen Anhänger der Löwen ist die Lage daher nicht nur finanziell belastend, sondern auch von großer Ungewissheit geprägt. Viele der bereits verkauften 8.000 Dauerkarten wurden vor dem Abstieg erworben, und es ist derzeit völlig unklar, ob diese Karten in der niedrigeren Liga ihre Gültigkeit behalten oder ob die Fans auf eine Erstattung hoffen können.

Die finanzielle Instabilität des TSV 1860 München reicht sogar so weit, dass über eine mögliche Insolvenz spekuliert wird. In einem solchen worst-case scenario müssten die Fans damit rechnen, ihre investierten Gelder komplett zu verlieren. Es gibt jedoch auch Hoffnungsschimmer: Sollte der Verein wie geplant in der Regionalliga Bayern weiterspielen, könnten die Preise laut internen Informationen gesenkt werden, was zu entsprechenden Rückerstattungen für die bereits zahlenden Kunden führen würde.

In der Vergangenheit hat sich der Verein oft auf die außergewöhnliche Loyalität seiner Anhänger verlassen. Ein Beispiel hierfür war die Aktion 'Dauerkarte mit Herz' während der Corona-Pandemie, bei der Fans den vollen Preis zahlten, obwohl die Stadien leer waren, um den Verein vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren. Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen erneut auf eine solche Solidaritätsaktion setzen werden, um die chronisch klammen Kassen aufzubessern.

Auf der anderen Seite der Münchner Fußballlandschaft hat der FC Bayern zwar keine existenziellen Sorgen, passt aber seine Preisstruktur im Sitzplatzbereich leicht an. Für die kommende Spielzeit müssen die Zuschauer in allen vier Sitzplatz-Kategorien etwas mehr bezahlen als im Vorjahr. In der exklusivsten Kategorie 1 steigt der Preis von 890 Euro auf 910 Euro. Die Kategorie 2 wird nun mit 770 Euro zu Buche schlagen, nachdem sie zuvor bei 750 Euro lag.

In der Kategorie 3 ist eine Erhöhung von 610 Euro auf 625 Euro zu verzeichnen, während die günstigste Option in Kategorie 4 von 410 Euro auf 420 Euro angehoben wurde. Ein positiver Aspekt bleibt die familienfreundliche Politik des Vereins, da Kinder, die nach dem 1. Juli 2012 geboren wurden, weiterhin etwa die Hälfte des regulären Preises für einen Tribünenplatz zahlen.

Dieser Vergleich zwischen den beiden Münchner Clubs verdeutlicht die enorme Kluft zwischen einem globalen Sportimperium und einem traditionsreichen Verein, der ums Überleben kämpft





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Bayern München TSV 1860 München Dauerkarten Allianz Arena Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kommt es nochmal zur großen Wende beim 1860 München?Bild weiß, dass Investor Hasan Ismaik am Dienstag nach München kommen wird. Der jordanische Geschäftsmann will den Verein 1860 München retten.

Read more »

Beim Training von 1860 München gesichtetBeim TSV 1860 München bahnt sich ein prominenter Neuzugang an: Phil Collins' Sohn Mathew absolvierte ein Training beim Traditionsklub.

Read more »

Phil Collins' Sohn Mathew: Training bei 1860 MünchenBeim TSV 1860 München bahnt sich ein prominenter Neuzugang an: Mathew Collins, Sohn von Pop-Legende Phil Collins, absolvierte ein Training beim abgestürzten Traditionsklub.

Read more »

Phil-Collins-Sohn kickt bei 1860 MünchenDie Hits, die Phil Collins in den 80ern und 90ern landete, kann man kaum zählen. Ob wohl sein Sohn auf dem Fußballplatz ähnliches Starpotenzial hat? Dann könnte er 1860 womöglich beim Wiederaufbau helfen. Schließlich wird Mathew Collins jetzt beim Löwen-Training gesichtet.

Read more »