Preisverrückt: Schokolade wird teurer - Was steckt dahinter?

Schokolade ist in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Warum? Die Gründe sind vielfältig: schlechte Ernten, der Klimawandel und steigende Kakaopreise belasten den Markt. Auch Storck, ein großer Schokoladenhersteller, ist von den Preissteigerungen betroffen.

Halle. Kaum ist der letzte Schoko-Weihnachtsmann verputzt, reibt man sich als Verbraucher beim Kauf neuer Nervennahrung verwundert die Augen. Die Preise für Schokolade sind in diesen Tagen teilweise sehr stark angestiegen. So kostet beispielsweise die Tafel Milka- Schokolade in vielen Geschäften plötzlich nicht mehr 1,49 Euro, sondern 1,99 Euro, was einem Anstieg von rund 33 Prozent entspricht.

Bereits im vergangenen Sommer war der Preis für die beliebte Marke des Herstellers Mondelez deutlich angestiegen. Eine konkrete Erklärung lieferte der US-Konzern, der auch hinter den Produkten Jacobs-Krönung, Marabou-Schokolade oder Philadelphia-Frischkäse steckt, nicht. Gleichwohl wiesen jedoch andere Hersteller auf schlechte Ernten und die Folgen des Klimawandels hin. Storck-Sprecher bestätigte „enorme Preissteigerungen“ bei Kakao Der Kakaopreis war im März 2024 auf ein Rekordhoch geklettert. Er lag damals bei knapp 12.000 Euro pro Tonne. Zwar sank er im Laufe der Monate wieder auf die Hälfte ab, stieg jedoch Mitte Dezember auf über 12.000 Euro an. Zum Vergleich: In den Jahren 2019 bis Ende 2022 hatte der Preis pro Tonne stets unter 2.500 Euro gelegen. „Die Preissteigerungen bei Kakao sind tatsächlich enorm“, bestätigt Storck Unternehmenssprecher Bernd Rößler auf Anfrage. Die Gründe seien vielfältig. Die Ernten insbesondere in den westafrikanischen Hauptanbauländern seien durch klimatische Einflüsse, einen überalterten Baumbestand und durch Erkrankungen vergleichsweise niedrig ausgefallen. Lesen Sie auch: Neues Gebäude soll 2025 fertig sein: Storck erweitert im Kreis Gütersloh „Die Folge ist, dass die Nachfrage nun seit mehreren Jahren das Angebot übersteigt. Es kommen dann Spekulationen von Finanzinvestoren ebenso hinzu wie regulatorische Maßnahmen wie die europäische Entwaldungsverordnung, die zu einem Mehraufwand schon auf der Ebene der Kooperativen und über alle Handelsstufen bis hin zu den Verarbeitern führt“, erklärt Rößler. Storck könne sich von Rahmenbedingungen nicht abkoppeln Laut Statistischem Bundesamt war eine Schokoladentafel im Dezember 2024 über alle Marken hinweg durchschnittlich 14,6 Prozent teurer als noch ein Jahr zuvor. „Derartige Kostensteigerungen können nicht durch Effizienzmaßnahmen aufgefangen werden. Das gilt allgemein für alle Kakao verarbeitenden Unternehmen. Auch der Haller Süßwarenhersteller Storck kann sich von diesen Rahmenbedingungen nicht abkoppeln, auch wenn wir zu konkreten Preisveränderungsschritten keine Angaben machen können“, sagt Rößler. Im Markt sei allerdings zu beobachten, dass die Preisunterschiede teilweise erheblich sind. „Unsere Produkte werden nach wie vor zu attraktiven Preisen erhältlich sein. Verbrauchern ist zu empfehlen, die Kilogrammpreise der im Markt angebotenen Schokoladen zu vergleichen. Ein solcher Preisvergleich ist über die verpflichtenden Grundpreisangaben möglich und zeigt, welche Produkte im Wettbewerbsvergleich ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, rät Rößler. Lesen Sie auch: Unternehmen Lindt klagt: Aldi stoppt Verkauf von Storck-Produkt aus dem Kreis Gütersloh Storck produziert neben Nimm 2 und Lachgummi auch viele beliebte Schokoladenprodukte, wie etwa Merci, Toffifee oder die Marke Moser Roth, deren Produkte in den Aldi-Regalen zu finden sind. Preise für Toffifee oder Knoppers zuletzt offenbar konstant Dass Storck reagiert, war im vergangenen Jahr auch der Verbraucherzentrale Hamburg aufgefallen. Sie nominierten die Moser Roth Schokoladensorte Chocolat Amandes Marzipan Vollmilch für die Mogelpackung des Jahres 2023, da der Preis von 1,59 auf 1,69 Euro gestiegen, gleichwohl aber der Inhalt trotz einer größeren Verpackung von 184 auf 150 Gramm geschrumpft war. Auch bei Merci stieg der Preis. Schaut man ins Internet-Preisvergleichportal Idealo fällt auf, dass es die Merci Große Vielfalt (250 Gramm) im vergangenen Jahr konstant für 3,29 Euro gab, sich der Preis seit Herbst aber bei 3,79 Euro eingependelt hat. Es gibt aber auch positive Beispiele. Die Preise für Toffifee oder Knoppers blieben laut Idealo konstant oder fielen sogar leicht. Eine Kehrtwende bahnt sich derzeit noch nicht an. Experten vermuten, dass der Kakaopreis auch 2025 recht hoch sein und es keine Absenkung auf das alte Niveau geben wird. Neben den klimatischen Einflüssen, die teilweise Ernten völlig zerstört haben, kommen noch Krankheiten hinzu, welche die Kakaobäume befallen





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schokolade Preise Kakao Klimawandel Storck Preissteigerung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ist der Hype um Dubai-Schokolade vorbei?Der Trend der Dubai-Schokolade erreichte im letzten Jahr seinen Höhepunkt. Doch nun hat der Ansturm nachgelassen. Einzelhändler sind sich uneins darüber, ob der Hype endgültig vorbei ist. Marktforscher sehen den Trend jedoch als beendet an.

Weiterlesen »

Dubai-Schokolade: Experten enthüllen SicherheitsbedenkenLebensmittel-Experten untersuchen Dubai-Schokolade und stellen Fragen zur Sicherheit und Transparenz der Zutaten.

Weiterlesen »

Dubai-Schokolade: Die Beute der Düsseldorfer Schoko-DiebeDie Düsseldorfer Polizei hat ein Quartett von Ladendieben festgenommen, die sich besonders auf Dubai-Schokolade abgaben. Die Diebe wurden mit prall gefüllten Müllsäcken voller Süßigkeiten, Kaffee und Pistazien gefasst.

Weiterlesen »

Gericht verbietet 'Dubai-Schokolade' - Ende des Hypes?Das Landgericht Köln hat entschieden, dass Schokoladenprodukte nur als 'Dubai-Schokolade' verkauft werden dürfen, wenn sie in Dubai hergestellt wurden oder einen geografischen Bezug zum Emirat haben. Zwei deutsche Händler dürfen ihre Produkte daher nicht mehr als 'Dubai-Schokolade' vertreiben. Das Urteil könnte Auswirkungen auf den gesamten Markt haben und zu einem Abflauen des Hypes um diese Schokolade führen.

Weiterlesen »

Sirtfood-Diät: Mit dem Genuss von Schokolade und Rotwein Gewicht verlierenSängerin Adele machte 2021 nicht nur mit ihrer Musik Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem enormen Gewichtsverlust. Wie sie das geschafft hat? Mit der soge...

Weiterlesen »

Das gesündeste Frühstück: Darum ist Schokolade erlaubtWelche Lebensmittel ein Frühstück nährstoffreich und gesund machen, und welche für einen optimalen Start in den Tag vermieden werden sollten.

Weiterlesen »