Premier League Darts: Finalabend in London mit Littler, Humphries, Price und Clayton

Das Finale der Premier League Darts steht an: Die vier besten Spieler der Saison, darunter Luke Littler und Titelverteidiger Luke Humphries, kämpfen in der Londoner O2 Arena um den Titel. Mit Gerwyn Price und Jonny Clayton sind zwei weitere erfahrene Profis mit dabei. Der Abend wird live von Sport1 und Joyn übertragen.

Die Premier League Darts geht in ihre entscheidende Phase! Am Donnerstagabend steigt in der London er O2 Arena das große Finale des prestigeträchtigen Wettbewerbs, bei dem die vier besten Spieler der Saison um den Titel kämpfen.

Dieses Turnier gilt nach der Weltmeisterschaft als einer der wichtigsten Wettbewerbe im Darts-Kalender. Seit Anfang Februar haben acht Topstars Woche für Woche um Punkte für den Einzug in die Halbfinal-Qualifikation gekämpft. Gespielt wurde über insgesamt 16 Spieltage hinweg in mehreren Städten in England, Irland, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Nur die besten vier Profis der Hauptrunde qualifizierten sich schließlich für den Finalabend in der Londoner O2 Arena.

Mit dabei ist auch Shootingstar Luke Littler. Der 19-jährige Weltmeister spielte eine überragende Premier-League-Saison und gewann die Abschlusstabelle nach sechs Spieltagssiegen souverän. Ebenfalls qualifiziert sind Titelverteidiger Luke Humphries (31), Gerwyn Price (41) und Jonny Clayton (51). In den letzten beiden Jahren trafen im Finale Littler und Humphries aufeinander: 2024 gewann Littler, im letzten Jahr Humphries.

Könnte es im dritten Jahr in Serie zum erneuten Duell kommen? Oder schlagen Price oder Clayton zu? Für Price wäre es der erste Titel, während Clayton das Einladungsturnier bereits 2021 gewinnen konnte. Die Übertragungsdetails sind ebenfalls klar: Um 21 Uhr beginnt das Duell Jonny Clayton gegen Luke Humphries.

Alle Darts-Fans dürfen sich freuen, denn Sport1 überträgt das Spektakel live im Free-TV. Die Vorberichte starten kurz vor 20 Uhr, kommentiert wird der Abend von Basti Schwele. Als Experten sind Robert Marijanovic und Gabriel Clemens im Einsatz. Zusätzlich bietet Joyn einen kostenlosen Livestream an, sodass Fans das Finale auf verschiedenen Wegen verfolgen können





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