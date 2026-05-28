Premier League Darts: Halbfinals und Finale am 28. Mai in London

Die Premier League Darts findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026, in London statt. Der Wettbewerb wurde in 16 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen.

Die Premier League Darts findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026, in London statt. Der Wettbewerb wurde in 16 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen.

An jedem Spieltag fand ein 'Mini-Turnier' statt. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen nun die besten vier in einem weiteren 'Mini-Turnier' - den Playoffs - um den Titel.

Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweitplatzierte bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? Am Finaltag, dem 28.

Mai, wird in den Halbfinals 'Best of 19 Legs' und im Finale 'Best of 21 Legs' gespielt. An allen vorherigen Spieltagen wurde im Format 'Best of 11' gespielt. Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein 'Einladungsturnier' ist, zählt der Gewinn nicht mit in die 'Order of Merit'.

Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen und wurde mit wöchentlichen Spieltagen bis zum Finaltag am 28. Mai geführt. Pro Spieltag wurde ein 'Mini-Turnier' mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet.

Der Wettbewerb wurde in 16 verschiedenen Städten ausgetragen und fand in den Niederlanden, Belgien und Deutschland statt. Die Darts Premier League ist ein wichtiger Teil des Dartsports und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich zu beweisen und den Titel zu gewinnen





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