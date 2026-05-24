Premier League Darts: Highlights, Termine und Regeln

Die Premier League Darts ist eine Darts-Serie, die über 17 Wochen in 17 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen wird. Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, finden Halbfinals und Finale der Premier League Darts in London statt. Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen, seitdem finden wöchentlich die Spieltage statt. Pro Spieltag wird ein 'Mini-Turnier' mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren 'Mini-Turnier' - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? In der Premier League Darts wird das Format 'Best of 11 Legs' gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (28. Mai) ändert sich die Distanz auf 'Best of 19 Legs' (Halbfinale) und 'Best of 21 Legs' (Finale). Die Premier League Darts wird im Free-TV auf 'Sport 1' zu sehen sein. Per Livestream können die Übertragungen auch auf Joyn verfolgt werden. Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein 'Einladungsturnier' ist, zählt der Gewinn nicht mit in die 'Order of Merit'.

Die Premier League Darts wird über 17 Wochen in 17 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland , den Niederlande n, Belgien und Deutschland ausgetragen. Am Donnerstag, dem 28.

Mai 2026, finden Halbfinals und Finale der Premier League Darts in London statt. Das sind die Spiele: Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen, seitdem finden wöchentlich die Spieltage statt. Pro Spieltag wird ein 'Mini-Turnier' mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet.

Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren 'Mini-Turnier' - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten.

Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg? In der Premier League Darts wird das Format 'Best of 11 Legs' gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels.

Lediglich am Finaltag (28. Mai) ändert sich die Distanz auf 'Best of 19 Legs' (Halbfinale) und 'Best of 21 Legs' (Finale). Die Premier League Darts wird im Free-TV auf 'Sport 1' zu sehen sein. Per Livestream können die Übertragungen auch auf Joyn verfolgt werden.

Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein 'Einladungsturnier' ist, zählt der Gewinn nicht mit in die 'Order of Merit'





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