Premier League Darts in London findet statt

Die Premier League Darts findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026, in London statt. Der Wettbewerb wurde in 16 verschiedenen Städten ausgetragen und umfasst die besten vier Spieler, die in einem weiteren "Mini-Turnier" um den Titel kämpfen.

Die Premier League Darts in London findet am Donnerstag, den 28. Mai 2026 , statt. Der Wettbewerb wurde in 16 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen.

Über 16 Wochen wurde der Wettbewerb mit wöchentlichen Spieltagen geführt. Pro Spieltag wurde ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen.

Nach 16 Spieltagen kämpfen nun die besten vier Spieler in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweitplatzierte bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun. Die Premier League Darts ist mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert.

Am Finaltag wird in den Halbfinals "Best of 19 Legs" und im Finale "Best of 21 Legs" gespielt. Insgesamt ist die Premier League Darts ein "Einladungsturnier" und der Gewinn zählt nicht mit in die "Order of Merit"





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Premier League Darts London 28. Mai 2026 Mini-Turnier Playoffs

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