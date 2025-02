Premier League Darts startet in ein neues Jahr

Die Premier League Darts ist zurück! Das prestigeträchtige Turnier der PDC ist das zweitwichtigste der Welt und lockt mit einem exklusiven Teilnehmerfeld. Die ersten Spieltage sind bereits vorbei und die Tabelle deutet auf spannende Duellen in den kommenden Wochen hin.

Humphries / Bunting / Price / Littler vs. Cross / Aspinall / van Gerwen / DobeyNach zwei von 16 Spieltagen ergibt sich folgende Tabelle. Für den Finaltag qualifizieren sich nur die ersten vier Spieler.3. Platz: Michael van Gerwen - 4 Punkte (19:18 Legs)6. Platz: Gerwyn Price - 2 Punkte (14:16 Legs)Neben Littler waren der Weltranglistenerste Luke Humphries, WM-Finalist Michael van Gerwen und der Engländer Rob Cross als die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste bereits für die Teilnahme gesetzt. Die vier weiteren Plätze vergab die PDC an die beiden WM-Halbfinalisten Stephen Bunting und Chris Dobey, an den Waliser Gerwyn Price sowie den Engländer Nathan Aspinall, die bei der WM beide das Viertelfinale erreicht hatten.Am 6. Februar beginnt die Darts Premier League, anschließend finden wöchentlich die Spieltage statt.Pro Spieltag wird ein'Mini-Turnier' mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen. Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren'Mini-Turnier' - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun.Die Darts-WM im legendären Ally Pally in London endete am Freitag mit dem Triumph von Luke Littler. Aber wer sind seine Vorgänger? gibt einen Überblick über die Titelträger seit der ersten offiziellen WM 1994. Am 05. Januar gibt es dann auch dieIn der Premier League Darts wird das Format'Best of 11 Legs' gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (23. Mai) ändert sich die Distanz auf'Best of 19 Legs' (Halbfinale) und'Best of 21 Legs' (Finale).Die Premier League Darts wird im Free-TV auf'Sport 1' zu sehen sein. Auch der Streamingdienst'DAZN' überträgt alle Spiele des Wettbewerbs. Für'DAZN' ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von einer Million Pfund dotiert. Da die Premier League ein'Einladungsturnier' ist, zählt der Gewinn nicht mit in die'Order of Merit'





