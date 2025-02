Premiere der Play-offs in der Champions League

Die Champions League erlebt in dieser Saison eine Premiere: Die neue Play-off-Runde sorgt für mehr K.-o.-Runden-Spiele. 16 Teams kämpfen um acht Plätze im Achtelfinale.

Die UEFA Champions League erlebt in dieser Saison eine Premiere: Die neue Play-off-Runde, eingeführt im Rahmen der Reform des Wettbewerbs, sorgt für mehr K.-o.-Runden-Spiele als je zuvor. 16 Teams, die die Gruppenphase auf den Plätzen 9 bis 24 belegten, kämpfen in den Play-offs um acht Plätze im Achtelfinale . Die restlichen acht Plätze gehen an die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 der Gruppenphase .

Grundsätzlich bleiben die bekannten Knockout-Formen mit Hin- und Rückspiel sowie Verlängerung und Elfmeterschießen auch nach der Reform bestehen. Neu ist jedoch die Ausspielweise der K.-o.-Phase: Anstatt zufälliger Paarungen, werden die Gegner in der ersten Runde und in den folgenden Runden durch die Endplatzierung in der Gruppenphase vorgegeben. Zwei nacheinander platzierte Mannschaften bilden jeweils ein Paar. So treffen beispielsweise der Tabellenerste auf den Zweitplatzierten, der Dritte auf den Vierten und so weiter. Die Auslosung der Play-offs sieht nun vor, dass Teams auf den Plätzen 9 bis 16 gegen Teams auf den Plätzen 17 bis 24 antreten. Das Heimrecht im Rückspiel haben die gesetzten Mannschaften. Im Gegensatz zur Gruppenphase, in der nur im äußersten Notfall zwei Mannschaften aus einem Land gegeneinander spielen, können in den Play-offs auch zwei Teams eines Nationalverbandes aufeinandertreffen. Ein Beispiel dafür ist das rein französische Duell zwischen Paris St. Germain und Stade Brest in der Premierenausgabe der Champions League Play-offs. Die Hinspiele der Play-offs finden am 11. und 12. Februar 2025 statt. Die Rückspiele werden am 18. bzw. 19. Februar 2025 ausgetragen.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Champions League Play-Offs Fußball UEFA Achtelfinale K.-O.-Runden Gruppenphase

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern muss sich im Kampf um den Champions-League-Achtelfinaleinzug mit Play-offs begnügenDer FC Bayern München erlitt eine herbe Niederlage bei Feyenoord Rotterdam (0:3) und droht nach der dritten Pleite in der Königsklasse die Teilnahme an den ungestützten Play-offs im Februar. Zudem ist Alphonso Davies erneut verletzt ausfallen.

Weiterlesen »

Premiere in der Champions League: 18 Partien gleichzeitigDie Champions League erlebt am Mittwoch mit 18 gleichzeitig angepfiffenen Partien eine Premiere. Der achte Gruppenspieltag verspricht Spannung bis zur letzten Minute, denn die Königsklasse findet diese Saison in einem neuen Format mit insgesamt 36 Teams statt.

Weiterlesen »

Bayern München - Slovan Bratislava: Champions League-Premiere im TV und StreamDer FC Bayern München trifft am 8. Spieltag der Champions League 2024/2025 auf den Slovan Bratislava. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und Stream finden Sie hier.

Weiterlesen »

Donezk besiegt Brest verdient und bleibt im Rennen um die Champions League-Play-offsSchachtar Donezk hat gegen Brest ein verdienter 2:0 Sieg eingefahren und sich im Kampf um die Champions League-Play-offs einen großen Schritt weitergeboxt. Die Ukrainer dominierten die Partie und nutzten ihre Chancen effizient. Brest hingegen kam kaum zu gefährlichen Aktionen und blieb ohne Treffer.

Weiterlesen »

Champions League: Deutscher Meister ins Achtelfinale, weitere Duelle im Play-offDie letzte Spieltag der Champions League Gruppenphase brachte spannende Ergebnisse. Der deutsche Meister sicherte sich den direkten Einzug ins Achtelfinale, während zwei andere deutsche Teams den Weg über die Playoffs gehen müssen.

Weiterlesen »

Champions League: Play-offs bringen knifflige Aufgaben für deutsche KlubsIn der Champions League drohen den deutschen Mannschaften in den Play-offs spannende Herausforderungen. Borussia Dortmund und der FC Bayern München kennen ihre potenziellen Gegner und könnten auf harte Aufgaben treffen. Bayer 04 Leverkusen ist direkt im Achtelfinale vertreten.

Weiterlesen »