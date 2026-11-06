Premiere von Die Friesenjunkies: Belton-Brüder und Sylvie Meis zeigen Tattoos

Die neue ARD-Serie Die Friesenjunkies startet am 6. November. Bei der Berliner Premiere inszenierten sich Oskar Belton, Emil Belton und Sylvie Meis mit themenbezogenen Tattoos zur Förderung der Produktion.

Bei der Berliner Premiere der neuen ARD -Serie " Die Friesenjunkies" stellten die Zwillingsbrüder Oskar Belton und Emil Belton sowie ihre Co-Starin Sylvie Meis besondere Hingucker vor: ihre Tattoos. Die Aktion diente der Promotion für die Serie, die ab dem 6. November in der ARD -Mediathek verfügbar ist.

Permanente versus temporäre Körperschmuckaktion

Die Produzenten-Brüder Oskar Belton und Emil Belton, beide 27 Jahre alt, haben sich die Motive im Zusammenhang mit den Dreharbeiten stechen lassen. Diese Tatooierungen bleiben dauerhaft auf ihrer Haut, auch wenn die letzte Klappe für die Serie längst gefallen ist. Sie präsentieren ihre tätowierten Arme stolz und nachhaltig.

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Im Gegensatz dazu nutzt Sylvie Meis abwaschbaren Körperschmuck. Die 48-jährige Niederländerin schummelte bei dieser Inszenierung etwas, indem sie kein echtes Tattoo zeigte. Sie präsentierte sich mit dem Serientitel auf ihrem Körper, dieser Schmuck ist jedoch temporär und kann entfernt werden.

Handlungsort Isebek und Themen der Serie

Die kurzweiligen Folgen der Produktion spielen in der luxuriösen, jedoch etwas heruntergekommenen Entzugsklinik "Isebek" auf Sylt. Dort treffen Promis, Millionäre und Normalos aufeinander, um gegen ihre verschiedenen Süchte zu kämpfen. Die Charaktere beschäftigen sich zudem mit ihren ganz persönlichen Abgründen.

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Die Hauptrolle der Madison, eine medikamentenabhängige Geschäftsfrau, übernimmt Sylvie Meis. Sie zeigt sich in Berlin passend zur Rolle mit dem Serientitel auf dem Körper. Der Blödelbarde sorgt im Rahmen der Serie sogar für eine Live-Show, was zur medialen Aufmerksamkeit beiträgt.

Sylvie Meis bricht mit ihrer Komfortzone

Sylvie Meis überrascht als Madison die Zuschauer mit einer neuen Facette ihrer Persönlichkeit. Sie erläutert gegenüber BILD, dass diese Rolle ihr die Möglichkeit gibt, etwas Neues auszuprobieren, das das Publikum noch nicht von ihr kennt. Herausforderungen außerhalb der Komfortzone sind ihr wichtig, um sich selbst zu überraschen.

Die Rückmeldung zur Leistung fiel positiv aus, da das Ergebnis als richtig gut beschrieben wird. Bei der Premiere in Berlin unterstreicht Sylvie Meis erneut die Qualität des Projekts. Sie bezeichnet die Zeit der Dreharbeiten als die schönste Zeit ihres Lebens und einen Traum.

Kulturelle Referenzen und Starttermin

Die Serie greift Elemente der norddeutschen Kultur auf, die im Song "Friesenjung" und dem Lied "Wir haben Grund zum Feiern" anklingen. Diese Titel sorgen für eine Live-Show im Rahmen der Handlung und verbinden die fiktive Klinikgeschichte mit realen kulturellen Anklängen. Die ARD platziert die Ausstrahlung strategisch in ihre Mediathek, um die Reichweite zu maximieren.