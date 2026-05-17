President Selenskyj stated that the Ukrainian air strikes were justified in response to Russia's ongoing invasion. He also mentioned Ukrainian drone attacks targeting Moscow and the capital region. US sanctions were revised for Russian oil exports, and Russia relaxed restrictions for the issuance of Russian passports in Transnistria.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gegenschläge mit Drohnen gegen Moskau und die Hauptstadtregion als "völlig gerechtfertigt" bezeichnet. Es handelt sich um die Reaktion des Landes auf den andauernden russischen Angriffskrieg, und Selenskyj veröffentlichte ein Video mit einer großen Rauchwolke in der Ferne, als angeblichen Beweis für die Folgenreichen Angriffe nahe Moskau.

"Die Konzentration der russischen Luftabwehr in der Region Moskau ist am größten, aber wir überwinden sie", sagte Selenskyj. Die ukrainischen weitreichenden Drohnen hätten Ziele in 500 Kilometer Entfernung von der Staatsgrenze der Ukraine erreicht. Selenskyj hat auch die Techniksanktionen gegen Moskau und die Bereitschaft der ukrainischen Hersteller von Drohnen und Raketen betont. In der Nacht wurden insgesamt 556 ukrainische Drohnen von den russischen Streitkräften abgewehrt, und die USA haben eine Ausnahmeregelung auslaufen lassen, die Sanktionen auf russisches Öl gelockert hat.

Russland hat die Drohnenangriffe in transnistrischer Region und die Ausstellung russischer Pass gefordert





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