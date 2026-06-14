Preußen-Kapitän Hendrix lehnt Abangebot ab, bleibt in Düsseldorf

Preußen-Kapitän Jorrit Hendrix lehnt ein neues Angebot der Bundesliga-Absteiger ab und bleibt in Düsseldorf. Der Niederländer hat sich für die 3. Liga entschieden und wird dort mit dem Mitabsteiger Düsseldorf antreten.
Auf dem Platz stets ein vorbildlicher Kämpfer. Preußen s Ex-Kapitän Jorrit Hendrix (r. ), hier im Zweikampf mit dem Schalker Bryan Lasme (l. ).
Seine Entscheidung können die meisten noch nachvollziehen. Weniger Verständnis haben viele jedoch dafür, wie "heimlich" er sich in Münster aus dem Staub gemacht hat... Er kam im Sommer 2024 von Australien-Klub Western Sydney an die Hammer Straße, trug seitdem in 65 Pflichtspielen das Adler-Trikot. Jorrit Hendrix (31) erzielte acht Treffer, darunter einmal das "Tor des Monats" (Mai 2025) und bereitete vier weitere vor.
In der abgelaufenen Saison wurde er sogar von Ex-Trainer Alexander Ende (46) zum Kapitän ernannt, konnte die "Schwarz-Weiß-Grünen" allerdings nicht vorm Abstieg bewahren. Ihm wurde – wie auch dem Rest der Truppe – eine schwache Zweitliga-Rückrunde (nur ein Sieg in 19 Spielen) zum Verhängnis. Der Niederländer, der früher unter anderem für den PSV Eindhoven insgesamt 18-Mal in der Champions League auflief, erhielt von den Preußen trotzdem ein neues, wenn auch finanziell abgespecktes, Angebot. Und lehnte ab. Aus guten Gründen
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