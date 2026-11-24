Preußen Münster leidet unter extremen Ausfällen mit 559 Tagen. Trainer Thomas Wörle muss gegen SC Verl trotz hoher Verletzungsrate antreten.

Preußen Münster steht mitten in einer schweren sportlichen und personellen Krise. Die "Preußen" sind durch sechs Niederlagen in den letzten acht Ligaspielen auf den 15. Tabellenplatz abgestürzt. Chefcoach Thomas Wörle bereitet sich am Samstag bei der Begegnung gegen den SC Verl auf einen existenziellen Kampf vor. Das Motto für das Spiel im LVM-Stadion lautet klar "Siegen oder fliegen". Doch während die Ergebnis-Krise die Moral erschüttert, dominieren andere Statistiken das Bild der Saison.

Extrem hoher Ausfall durch Langzeitverletzungen

Preußen Münster hat in der laufenden Drittliga-Saison mehr Ausfalltage zu beklagen als jeder andere Verein dieser Liga. Bis zum 19. November summierten sich die verpassten Trainingstage exakt auf 559 Tage. Diese massive Zahl übertrifft die Werte von Konkurrenten deutlich. Waldhof Mannheim liegt mit 501 Tagen an zweiter Stelle, während Jahn Regensburg 463 Ausfalltage zu Buche stehen hat. Diese enorme Belastung wird durch eine lange Liste von Verletzten angefacht, die die Personalplanung des Trainers zunichtemachen.

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Drei Spieler verursachen dabei einen besonders großen Teil dieser Bilanz. Simon Scherder, Malik Batmaz und Marvin Schulz senior haben bereits vor der aktuellen Saison Verletzungen erlitten. Simon Scherder zog sich einen Kreuzbandriss zu, der 96 Tage Ausfall verursachte. Malik Batmaz erlitt ebenfalls einen Kreuzbandriss, der 86 Tage fehlte. Marvin Schulz senior hat einen Innenbandriss, der ebenfalls 86 Tage bedeutete. Gemeinsam summieren sich diese drei Fälle auf 268 Tage, was knapp der Hälfte der gesamten Verletzungsbilanz der "Preußen" entspricht.

Personelle Unsicherheit und konkrete Ausfälle

Obwohl Scherder, Batmaz und Schulz ihre Rückkehr auf den Rasen gefeiert haben und zu ersten Einsätzen kamen, bleiben weitere Spieler aus. Oscar Vilhelmsson stellt dabei das größte Rätsel dar. Der 22-jährige schwedische Stürmer mit einem Marktwert von 500.000 Euro fehlt bereits 91 Tage. Offiziell werden muskuläre Probleme genannt, doch eine genauere Definition der Art der Verletzung ist bisher nicht erfolgt. Seit seinem Wechsel von Darmstadt 98 im Sommer 2025 absolvierte Vilhelmsson lediglich 19 kurze Einsätze im Durchschnitt von 33 Minuten.

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Seinem Vertrag, der bis Juni 2027 läuft, droht somit kaum eine Verlängerung. Auch für das Spiel am Samstag steht Vilhelmsson Trainer Thomas Wörle nicht zur Verfügung. Ein weiterer schwerwiegender Ausfall ist Ryan Johansson. Der 25-jährige Luxemburger mit irischem Pass zog sich in einem Testspiel einen tiefen Faserriss in der Leiste zu. Der Ausfall von 48 Tagen trat ein, als Preußen Münster noch auf dem achten Platz stand. Seither verlor das Team fünf von sieben Spielen und verlor dabei seine offensive Struktur im Mittelfeld.

Auch Luca Bolay leidet unter anhaltenden Problemen. Der 24-jährige Linksverteidiger mit einem Marktwert von 400.000 Euro fiel aufgrund eines Innenbandrisses im Knie für 44 Tage aus. Hinzu kamen Adduktorenprobleme, die weitere 43 Tage Ausfall bedeuteten. Die Summe liegt bei 87 Tagen. Es gibt jedoch leichte Hoffnung, da Bolay kürzlich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist und auf seine Chance wartet. Joshua Mees kam hinzu und verpasste durch Adduktor- und muskuläre Probleme 20 Tage.

Monatliche Statistik und Perspektiven für die Rückrunde

Die Verletzungsstatistik zeigt deutliche saisonale Schwankungen. Der Oktober war mit 199 erfassten Langzeit-Ausfalltagen der schlimmste Monat dieser Saison. Dahinter folgte der September mit 165 Tagen. Diese Häufung in den Sommermonaten hat die Grundlage für die aktuelle Talfahrt gelegt. Niko Koulis fällt zudem wegen einer Oberschenkelverletzung seit 45 Tagen aus. Die Kombination aus sportlicher Krise und personeller Schwäche stellt eine enorme Belastung für die fanbelaubte Atmosphäre im LVM-Stadion dar.

Für den kommenden Samstag gegen den SC Verl bleibt Trainer Thomas Wörle wenig Wahl. Der Fokus liegt nun darauf, dass die zurückkehrenden Spieler dauerhaft fit bleiben. Die Hoffnung der Fans ist groß, dass keine neuen Verletzungen hinzukommen. Die "Preußen" müssen nicht nur gegen den Tabellenkonkurrenten kämpfen, sondern auch gegen die anhaltende Verletzungsquote. Ein Sieg gegen Verl könnte ein erster Schritt sein, um die negative Spiralen zu durchbrechen und die Basis für die Rückrunde zu stabilisieren.