Preußen Münster Abstiegsgefahr Sportführung kritisiert

Preußen Münster rutscht tiefer in die Abstiegsspirale der 3. Liga. Nach der 1:2-Niederlage gegen MSV Duisburg wächst die Unzufriedenheit über die sportliche Führung um Ole Kittner und Jan Uphues.

Preußen Münster befindet sich in einer dramatischen sportlichen Krise, die tief in die Abstiegsspirale der 3. Liga führt. Nach dem 1:2-Heimauswärtsergebnis gegen den MSV Duisburg ist das Team nun in einer extrem gefährlichen Phase angekommen, die das sichere Überleben im Unterhaus schwer macht.

Die Niederlage am letzten Spieltag markiert bereits die sechste Pleite in der laufenden Saison und die fünfte in den vergangenen sieben Spielen. Dies führt dazu, dass die Schwarz-Weiß-Grünen unweigerlich in den direkten Abstiegskampf gerutscht sind und mit einem beklemmenden Gefühl in die anstehende Länderspielpause gehen.

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Abstiegsgefahr durch sechste Pleite

Die statistische Lage zeigt eine klare negative Entwicklung, da die Mannschaft nur noch drei Zähler entfernt von der Abstiegszone steht. Aktuell sind die Wörle-Jungs nur noch drei Punkte von der kritischen Marke entfernt, was die Dringlichkeit der Lage unterstreicht. Kann der Negativ-Trend nicht bald gestoppt werden, dürfte den Preußen eine sehr unruhige Winterpause bevorstehen.

Die Niederlage gegen den MSV war definitiv keine gute Voraussetzung für die Mitgliederversammlung, die am kommenden Sonntag, den 15. November, in der Mensa am Ring stattfindet. Auf dieser Versammlung könnte es aufgrund der hohen Spannungen hitziger zugehen als ursprünglich von den Verantwortlichen erwartet.

Die Unzufriedenheit unter den Fans nimmt mit jedem verlorenen Spiel spürbar zu, was verständlicherweise die Stimmung im Verein belastet. Viele Anhänger fühlen sich von der aktuellen sportlichen Entwicklung abgeholt und suchen nach Verantwortlichen für das Scheitern.

Kritik an Sportführung statt Chefcoach

Der Unmut der Fans richtet sich primär gegen die sportliche Führung um Sport-Geschäftsführer Ole Kittner und Sportdirektor Jan Uphues, die für die Zusammensetzung des Kaders verantwortlich sind. Sogar in Aachen vor einer Woche waren bereits erste Rufe nach dem Kopf von Ole Kittner aus dem gut gefüllten Gästeblock zu hören.

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Im Gegensatz zu dieser harten Kritik an der Verwaltung steht der Chefcoach Thomas Wörle noch weitgehend im Zentrum der positiven Erwartungen. Die Fans richten ihren Ärger weniger direkt gegen den Trainer als vielmehr gegen die Entscheidungen der Geschäftsstelle.

Es war klar, dass Ole Kittner nach dem Doppelaufstieg unter dem Vorgänger Niemeyer, der jetzt zu Werder Bremen gewechselt ist, in große Fußstapfen treten würde. Ebenso absehbar war, dass die Preußen als Neuling im ersten Zweitliga-Jahr bis zuletzt um das sportliche Überleben kämpfen würden.

Was schließlich dramatisch, aber erfolgreich klappte, war der Klassenerhalt im zweiten Jahr im Fußball-Unterhaus. In der zweiten Saison wurde jedoch der entscheidende Zeitpunkt verpasst, rechtzeitig durch einen Trainertausch für eine positive Wendung zu sorgen.

Katastrophale Hin- und Rückserie

Eine brauchbar gute Hinrunde unter Alexander Ende, auch bekannt als "Rauten-Nerd", wurde durch eine katastrophale Rückserie mit nur einem Sieg in 18 Spielen zunichtegemacht. Diese enorme Durststrecke hat das Vertrauen in die sportliche Leitung massiv erschüttert.

Als sogenannte Feuerwehrmann wurde später Alois Schwartz geholt, um die Situation zu retten. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind jedoch schon in den Brunnen gefallen, und die erforderliche Wende blieb aus. Jetzt, zurück in Liga 3, ist die Geduld der treuen Anhänger offenbar im Grenzbereich angekommen.

Der große Umbruch im Sommer, der mit achtzehn Neuzugängen durchgeführt wurde, ist für viele Beobachter nicht wirklich geglückt. Die Investitionen haben sich bisher nicht in der gewünschten formellen Stabilität oder Leistungssteigerung niedergeschlagen.

Spielertransfers und Verletzungspech

Beispielhaft für die Misere steht Mika Stuhlmacher, der lange Offensivspieler mit einer Körpergröße von ein Meter und neunzig Zentimetern. Er wurde als Erster mit großen Vorschusslorbeeren vom SV Meppen verpflichtet, findet aber kaum noch Spielzeit.

Seine bittere Bilanz besteht lediglich aus drei Kurz-Auftritten in der Liga, die jeweils nur vier Minuten dauerten. Ansonsten war er ohne Einsatz oder gar nicht im Kader, was die Frage nach der richtigen Transferstrategie aufwirft.

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Ebenso wirft die Ausleihe von Stammkeeper Johannes "Jojo" Schenk an den belgischen Erstligisten SK Beveren viele Fragen auf. Der frühe Wechsel von Morten Behrens zu Matthis Harsman auf der Torhüter-Position nach nur zehn Spieltagen spricht nicht für Stabilität zwischen den Pfosten.

Dazu kommt ein Überangebot an Mittelfeldspielern bei gleichzeitig wenig Durchschlagskraft im Angriff. Zu allem Überfluss kommt das große Verletzungspech hinzu, das viele Leistungsträger wochenlang außer Gefecht setzt.

Zu den verletzten Spielern zählen Marvin Schulz Senior, Joshua Mees, Ryan Johansson, Simon Scherder, Malik Batmaz und Kapitän Niko Koulis. Diese Ausfälle haben die ohnehin schwierige Situation weiter verschärft.

Trainer zeigt Zuversicht trotz Resultate

Trotz der miesen Lage strahlt Thomas Wörle nach wie vor eine gewisse Zuversicht aus. Auch nach der Niederlage gegen Duisburg fand er lobende Worte für sein Team, die jedoch bei den unzufriedenen Fans kaum noch ankommen.

"Wir haben deutlich gezeigt, dass wir mit dem Tabellenzweiten durchaus mithalten konnten", erklärte der Coach. Er betonte, dass die Mannschaft über weite Strecken defensiv gegen die zweitbeste Liga-Offensive sehr stabil stand und kaum etwas zugelassen habe.

Weiter führte Wörle aus, dass die Preußen in einem Entwicklungsprozess stecken, der täglich fortschreite. Das Einzige, was noch nicht passe, seien die Ergebnisse unter dem Strich, was die Diskrepanz zwischen Leistung und Tabelle verdeutlicht.

Antonio Tikvic, Innenverteidiger von Preußen Münster, erzielte gegen Duisburg beim 1:2 das Anschlusstor. Es handelte sich dabei um bereits seinen zweiten Liga-Treffer, was zeigt, dass zumindest einzelne Akteure punkten können.

Die Preußen haben reichlich Probleme zu bewältigen, die sowohl sportlicher als auch organisatorischer Natur sind. Die Mitglieder der Versammlung am 15. November werden wahrscheinlich eine klare Meinung zu den künftigen Weichenstellungen abgeben müssen.